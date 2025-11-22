صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیا جا رہا

  • پاکستان
سندھ لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیا جا رہا

کراچی (آئی این پی)سندھ کے وزیر بلدیا ت سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیا جا رہا ہے۔

 ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ پی ٹی آئی نے پنجاب میں بلدیاتی نظام ہی ختم کر دیا تھا۔کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ڈویژنل بورڈ کو ایکٹو کیا جا رہا ہے ، کراچی میں ہر جگہ پر اس کو بہتر کیا جائے گا، گھروں سے کچرا اٹھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے ۔ای چالان صرف کراچی والوں کیلئے ہے ، جرمانے کم نہیں کیے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

رائزنگ سٹار ایشیا کپ،پاکستان،بنگلا دیش فائنل میں پہنچ گئے

ایشز سیریز،116برس بعد پہلے دن 19وکٹیں گرگئیں

پی سی بی نے سپرلیگ فرنچائززکے لیے خزانے کے منہ کھول دیئے

پاکستان بیس بال فیڈریشن کے انتخابات آج کو ہونگے

ایشیز سیریز کی 143 سالہ تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم

شعیب اختر بی پی ایل میں ڈھاکہ کیپٹلز کے مینٹور مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak