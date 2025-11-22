سندھ لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیا جا رہا
کراچی (آئی این پی)سندھ کے وزیر بلدیا ت سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیا جا رہا ہے۔
ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ پی ٹی آئی نے پنجاب میں بلدیاتی نظام ہی ختم کر دیا تھا۔کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ڈویژنل بورڈ کو ایکٹو کیا جا رہا ہے ، کراچی میں ہر جگہ پر اس کو بہتر کیا جائے گا، گھروں سے کچرا اٹھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے ۔ای چالان صرف کراچی والوں کیلئے ہے ، جرمانے کم نہیں کیے جائیں گے ۔