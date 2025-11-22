صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
40 فیصد قیمتی پتھر ضائع ہو رہے

اسلام آباد (آئی این پی)وزیر اعظم کے معاو ن خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ غیر سائنسی بلاسٹنگ اور ڈرلنگ سے 40 فیصد تک قیمتی پتھر ضائع ہو رہے ہیں۔

جبکہ دستاویزی ریکارڈ نہ ہونے کے باعث پاکستان میں جیمز کی برآمدی صلاحیت دو ارب ڈالر کے مقابلے میں محض 70 لاکھ ڈالر رہ جاتی ہے ۔وزیراعظم کی کمیٹی برائے جمز سٹون پالیسی کا اجلاس معاون خصوصی ہارون اختر کی زیر صدارت ہوا ۔ اعلامیے کے مطابق ہارون اختر کا کہنا تھا کہ جمز سٹون کی اصل برآمدات جلد رجسٹر ہوں گی ،بین الاقوامی تعاون اور سرمایہ کاری نہ ہونے سے شعبے کو چیلنجز کا سامنا ہے ۔ 

