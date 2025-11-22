سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین
اسلام آباد(اے پی پی)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے خیبر پختونخو ا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں خوارجی دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے ۔
جمعہ کو اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مادرِ وطن سے دہشتگردی کے خاتمے کیلئے برسر پیکار ہیں،جوانوں کی قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں سکیورٹی فورسز کے عزم کی فتح ہے ۔