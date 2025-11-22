یورپی یونین نے طالبان ، فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ بے نقاب کردیا
افغانستان میں دہشتگرد وں کی محفوظ پناہ گاہوں کا اعتراف، پاکستان کے موقف کی تائید کالعدم ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ معقول ہے ، سفیر یورپی یونین
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) یورپی یونین کی توثیق کے بعد افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے مکروہ چہرے عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئے ۔ یورپی یونین کی طرف سے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کے مؤقف کی تائید سامنے آ گئی ہے ۔یورپی یونین کے سفیر رائمونڈاس کاروبلس نے پاکستان کا طالبان سے کالعدم ٹی ٹی پی (فتنہ الخوارج) کے خلاف کارروائی کا مطالبہ معقول قرار دیتے ہو ئے کہا پاکستان کا افغانستان سے ٹی ٹی پی کے خلاف اقدام کا مطالبہ جائز ہے اور یہ حقیقی سکیورٹی تشویش کی بنیاد پر کیا گیا ہے ، انہوں نے کہا یورپی یونین دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے اور پاکستان کے خدشات سرحد پار سے پیدا ہونے والے سکیورٹی خطرات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ افغانستان میں موجود عسکریت پسند پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث ہیں۔پاکستان نے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر مؤقف منوایا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان سے سرگرم ہیں۔ سرحد پار سے پیدا ہونے والے سکیورٹی خطرات کی یورپی یونین کی توثیق پاکستان کے مؤقف کی شاندار سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے ۔