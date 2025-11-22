صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاند نظرنہیں آیا،یکم جمادی الثانی کل ہو گی

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) جمادی الثانی 1437ھ کا چاند نظرنہیں آیا،یکم جمادی الثانی کل اتوار کو ہوگی ۔

چانددیکھنے کیلئے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبد الخبیر آزاد کی زیرصدارت زونل رویت ہلال کمیٹی لاہور کا اجلاس ایوان اوقاف شاہ چراغ بلڈنگ میں منعقد ہوا، چیئر مین نے اعلان کیا کہ پاکستان کے اکثر و بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلودو گرد آلودو رہا ،پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ جمادی الثانی کے چاندکے نظرآنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ،اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم جمادی الثانی 23نومبر بروزاتوار کو ہوگی۔ 

