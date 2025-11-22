صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی دفاعی سازوسامان میں کرپشن اور نااہلی بے نقاب

  • پاکستان
بھارتی دفاعی سازوسامان میں کرپشن اور نااہلی بے نقاب

انڈین ایئر چیف کچھ عرصہ قبل دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کرچکے

اسلا م آباد(دنیا رپورٹ)دبئی ایئر شو میں تیجس کی تباہی نے بھارت میں دفاعی سازوسامان میں کرپشن اور نا اہلی بے نقاب کردی۔دفاعی سازوسامان کی خریداری میں کرپشن اور سنگین نقائص نے تیجس کی آتما ہتیہ کرا دی۔دبئی ایئر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار کردہ تیجس طیارہ تکنیکی خرابیوں کے باعث گر کر تباہ ہوا جس سے بھارتی دفاعی نااہلی اور  کرپشن ایک بار پھر بے نقاب ہوگئی۔بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی، نقائص اور نااہلی کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ایئر چیف کے مطابق ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے ۔کوئی بھی دفاعی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ان کا کہنا تھا کہ کئی سسٹمز کبھی تیار ہی نہیں ہوں گے ، پھر بھی ان کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ناقص طیارے کو بین الاقوامی ایئر شو میں بھیجنا مودی سرکار کے جھوٹے گھمنڈ، ہٹ دھرمی اور خود فریبی کا نتیجہ ہے ۔چھپن انچ کی چھاتی کا غرور زمین بوس ہوگیا ہے ، جو دنیا کے سامنے بھارت کے بارے میں خدشات مزید گہرے کرے گا۔ایئر چیف کے مطابق آپریشن سندور بھارت کی دفاعی قیادت کے لیے آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ثابت ہونا چاہیے ۔

