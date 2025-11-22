صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیجس کی تباہی بھارتی دفاعی سازوسامان کی صلاحیتوں پر سوالات

طیارہ نقائص کے باعث تباہ ہوا، پرواز سے قبل تصویروں میں لیکیج اور ساختی کمزوری واضح تیاری کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے دیسی انجن ناکام،جی ای انجن ائیر فریم کے مطابق نہیں ،تھرسٹ، سمارٹ لوڈ کے مسائل سامنے آئے

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)دبئی ائیر شو میں بھارتی تیجس فائٹر طیارے کی تباہی نے بھارت کے دفاعی سازوسامان کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھا دیے ۔ماہرین کا کہنا ہے تیجس کی پرواز سے قبل کی تصویروں میں لیکیج اور ساختی کمزوری واضح تھی ، دبئی ائیر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار کردہ تیجس طیارہ نقائص کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کی تیاری کے دوران پیداواری اور مینوفیکچرنگ کوالٹی پر سوالات اٹھائے گئے ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بدلتی سپیسفکیشنز، ٹیکنالوجی گیپ اور غیر واضح ڈیزائن نے تیجس کے ترقیاتی پروگرام کو روکے رکھا۔ طیارے کی تیاری کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے ۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیجس طیارے میں دیسی انجن ناکام،جی ای انجن ائیر فریم کے مطابق نہیں تھے ، تیجس طیارے میں تھرسٹ، سمارٹ لوڈ اور حرارتی دباؤ کے مسائل سامنے آئے ۔

