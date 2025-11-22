سندھ پولیس کی مبینہ ہراسمنٹ :وفاقی آئینی عدالت میں پہلی درخواست دائر
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت میں قیام کے بعد پہلی آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے ۔
درخواست میں شہری حقوق کے ایک بنیادی مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے ۔وفاقی آئینی عدالت میں پہلی آئینی درخواست وکیل غلام شاہ عباس نے دائر کی، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ سندھ پولیس کی جانب سے مبینہ ہراسمنٹ کا تدارک کیا جائے اور شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے ۔ درخواست کی وصولی رجسٹرار وفاقی آئینی عدالت حفیظ اللہ نے کی، جب کہ اس دوران جسٹس علی باقر نجفی بھی موجود تھے ۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہریوں کو بلاجواز کارروائیوں اور غیرقانونی ہراسمنٹ سے محفوظ رکھنے کے لئے عدالتی مداخلت ضروری ہے ۔