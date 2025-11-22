صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل طلبا پر 20ہزار ڈالر فیس مقرر کرنے کیخلاف درخواست کا جلد فیصلہ کرنیکا حکم

  • پاکستان
میڈیکل طلبا پر 20ہزار ڈالر فیس مقرر کرنے کیخلاف درخواست کا جلد فیصلہ کرنیکا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے اوورسیز پاکستانی میڈیکل طلبا پر 15 سے 20 ہزار ڈالر فیس مقرر کرنے کیخلاف درخواست سربراہ پی ایم ڈی سی کو بھجواتے ہوئے 10 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔

فاطمہ کاظمی نے موقف اپنایا کہ حکومت نے 2015 میں اوورسیز کا میڈیکل کالجز میں کوٹہ مقرر کیا ،پالیسی کے تحت اوورسیز طلباء کیلئے بھی روٹین کی فیس مقرر کی،اب پی ایم ڈی سی نے اوورسیز طلباء کی فیس غیر ملکی طلباء کے برابر کر دی، اوورسیز طلباء سے 15 سے 20 ہزار ڈالر فیس وصول کرنا غیر آئینی ہے ، استدعا ہے کہ عدالت اوورسیز طلباء سے سابقہ پالیسی کے تحت وصول کرنے کا حکم دے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مصری شاہ میں پلاٹ کے تنازع پر 2افراد قتل

شیخوپورہ، نوجوان کی سر میں گولی مار کر خود کشی

لاہور:جعلی اور ڈپلیکیٹ سم ایکٹیویشن کرنیوالا3رکنی گینگ گرفتار

متعدد وارداتیں ،ڈاکوؤں نے 5شہریوں کو لوٹ لیا

رائیونڈ :نوجوان تیز رفتار کار کی زد میں آکر جاں بحق

لاہور :مبینہ مقابلے ، ساتھیوں کی فائرنگ سے 4ملزم ہلاک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak