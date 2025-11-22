میڈیکل طلبا پر 20ہزار ڈالر فیس مقرر کرنے کیخلاف درخواست کا جلد فیصلہ کرنیکا حکم
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے اوورسیز پاکستانی میڈیکل طلبا پر 15 سے 20 ہزار ڈالر فیس مقرر کرنے کیخلاف درخواست سربراہ پی ایم ڈی سی کو بھجواتے ہوئے 10 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔
فاطمہ کاظمی نے موقف اپنایا کہ حکومت نے 2015 میں اوورسیز کا میڈیکل کالجز میں کوٹہ مقرر کیا ،پالیسی کے تحت اوورسیز طلباء کیلئے بھی روٹین کی فیس مقرر کی،اب پی ایم ڈی سی نے اوورسیز طلباء کی فیس غیر ملکی طلباء کے برابر کر دی، اوورسیز طلباء سے 15 سے 20 ہزار ڈالر فیس وصول کرنا غیر آئینی ہے ، استدعا ہے کہ عدالت اوورسیز طلباء سے سابقہ پالیسی کے تحت وصول کرنے کا حکم دے ۔