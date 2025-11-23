بھارت افغانستان میں بھی منہ کی کھائے گا : سلامتی پر سمجھوتا ناممکن، اتحادیوں میں انا اور ضد نہیں، مضبوط بلدیاتی سسٹم، بہبود آبادی پر فیصلے اتفاق رائے سے ہونگے : شہباز شریف
افغانستان اگر بدل رہا ہے تو پاکستان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی سلامتی مقدم رکھے ،پاکستان کے مفاد کیلئے سب سے بات چیت ہوسکتی ،خود کو آئین قانون اور ریاست سے بالاتر سمجھنے والوں سے نہیں :دنیاسے گفتگو ریلوے اراضی پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنایا جائے گا:وزیراعظم کی زیرصدارت اجلاس میں فیصلہ، 4ٹرینیں آؤٹ سورس ہوگئیں، 11کا عمل جاری، ساڑھے 8ارب روپے اضافی ریونیو ملے گا:بریفنگ
لاہور(سلمان غنی،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بھارت افغانستان میں بھی منہ کی کھائے گا، ہم اپنی سلامتی کے معاملات پرکوئی کمپرومائز نہیں کرسکتے ،افغانستان اگر بدل رہا ہے تو پاکستان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی سلامتی مقدم رکھے ،اتحادیوں میں کوئی ضد اور انا کا مسئلہ نہیں، مضبوط بلدیاتی سسٹم اور بہبود آبادی سمیت تمام معاملات پر فیصلے اتفاق رائے سے ہونگے ،پاکستان کے مفاد کیلئے سب سے بات چیت ہوسکتی ،خود کو آئین قانون اور ریاست سے بالاتر سمجھنے والوں سے نہیں۔اپنی رہائش گاہ پر دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت کر تے ہوئے وزیراعظم نے کہا دانشمندی دوست اور دشمن کی پہچان میں ہوتی ہے ،افغانستان خواہ کسی کی طرف رخ موڑے ہمارا اصولی فیصلہ اور یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہمارے خلاف حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال بند ہونا چاہئے ،ہم اپنی سلامتی کے معاملات پرکوئی کمپرومائز نہیں کرسکتے۔
افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے ،چالیس سال تک پاکستان نے چالیس لاکھ افغانوں کو مہمان رکھا اور ہم افغانستان میں امن کیلئے ہر سطح پر کوشاں رہے کہ افغانستان میں امن ہمارے استحکام سے مشروط ہے ، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی جائز سکیورٹی تشویش کو مسلسل نظر انداز کیا ،ہماری جانب سے دہشت گردی کے مصدقہ ثبوت دئیے گئے اور بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی کہاں سے کیسے دہشت گردی میں ملوث ہے تو افغان انتظامیہ نے اس سے صرف نظر برتا ، افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال میں بھارت ڈھکا چھپا نہیں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے پیچھے چھپے دشمن کو ہم اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں ہم نے اپنی سرزمین کو ان سے پاک کرنا ہے ۔ ہماری سلامتی ہمارے لئے ریڈ لائن ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس حوالہ سے پاکستان کے سکیورٹی اداروں کی خدمات تاریخی ہیں جسے قوم کبھی فراموش نہیں کرسکتی ، ہم نے اپنے دوست ممالک کی آرا کا ہمیشہ احترام کیا ، قطر، ترکیہ، سعودی عرب نے مل بیٹھ کر بات کرنے کو کہا، ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود سیزفائر میں سنجیدگی دکھائی، بیٹھ کر مذاکرات کئے لیکن اگر افغان سرزمین پر دہشت گردی کے خاتمہ کی کوئی ذمہ داری نہ لے تو کیا ہم یہ مان لیں ایسا نہیں ہوگا۔
افغان انتظامیہ نے ٹی ٹی پی سے ناطہ جوڑ کر اپنی سرزمین دہشت گردی کیلئے استعمال کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالہ سے ہمارے لئے اصل سوال بھارت نہیں ، طالبان کا بدلتا رویہ ہے ، بھارت تو دشمن ہے اور ابھی چند ماہ پہلے ہم نے اس کے دانت کھٹے کئے ہیں ،اب وہ افغان سرزمین کا استعمال کرنا چاہتا ہے ، یہاں بھی اسے منہ کی کھانا پڑے گی، بھارت کو اپنے زخم چاٹتے رہنا ہوگا مگر افغان انتظامیہ کو سوچنا ہوگا ،ہم تو افغانستان کو دوست اور ہمسایہ ملک سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ ہمسایہ دوست ملک سے پاکستان کے خلاف حملے ہوں۔ افغانستان اگر بدل رہا ہے تو پاکستان کو بھی حق ہے کہ اپنے تحفظات سامنے رکھے ۔ ہم اپنی سلامتی کو اس حوالہ سے مقدم رکھتے ہیں اور رکھیں گے ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 28 ویں ترمیم کی تصدیق تو نہیں کی تاہم انہوں نے کہا کہ مضبوط بلدیاتی سسٹم اور بہبود آبادی سمیت سب ایشوز پر فیصلے مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوں گے ، اچھی بات یہ ہے کہ ایشوز کے حوالہ سے اتحادیوں کا طرز عمل حقیقت پسندانہ ہے ،کوئی ضد اور انا کا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 دسمبر کو این ایف سی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بعض معاملات زیرغور آئیں گے ۔
وزیرخزانہ صدارت کریں گے اور صوبے اس پر غوروغوض کریں گے ۔انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ ہم جمہوری لوگ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں ۔میں نے تو پارلیمنٹ کے فورم پر اپوزیشن سے بھی ڈائیلاگ کی بات کی مگر دوسری طرف ضد، انا اور ہٹ دھرمی ہے اور یہ سیاست کیلئے نقصان دے ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے اور پاکستان کے مفاد کیلئے سب سے بات چیت ہوسکتی ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ آئین قانون اور ریاست سے بالاتر ہے تو یہ کسی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ،یہ ملک آئین اور قانون کے تحت ہی چلتا ہے اور چل رہا ہے ۔دریں اثنا وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے امور پر اہم اجلاس ہوا جس میں ریلوے کی زمین اور پراپرٹی کے معاملات کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنانے کا فیصلہ کرلیا گیا، وزیراعظم نے کہا کہ ریلوے کسی بھی ملک کی معیشت اور ٹرانسپورٹ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ نظامِ ریلوے کی بحالی کے لیے کئے گئے حالیہ اقدامات قابلِ تحسین ہیں۔اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات جاری ہیں۔
رابطہ کے 7 ڈیجیٹل پورٹلز موثر طور پر کام کر رہے ہیں اور چھپن ٹرینوں کو اس پلیٹ فارم پر منتقل کیا جاچکا ہے۔ ملک بھر کے 54 ریلوے سٹیشن ڈیجیٹلائز ہوچکے ہیں جبکہ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد کے سٹیشنوں پر مفت وائی فائی دستیاب ہے ۔ مزید 48 سٹیشنوں پر رواں سال 31 دسمبر تک یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔فریٹ کی آن لائن بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ کراچی سٹی سٹیشن پر ڈیجیٹل ویئنگ برج کا پائلٹ پراجیکٹ بھی شروع ہو چکا ہے ، جو اگلے مرحلے میں پپری، کراچی چھاؤنی، پورٹ قاسم، لاہور اور راولپنڈی تک بڑھایا جائے گا۔ راولپنڈی سٹیشن پر مصنوعی ذہانت سے لیس 148 سرویلنس کیمرے نصب کر دئیے گئے ہیں۔ سٹیشنوں پر اے ٹی ایمز نصب کرنے ، صفائی کے نظام کو بہتر بنانے ،مسافروں کے لیے معیاری انتظار گاہوں اور انفارمیشن ڈیسک قائم کرنے پر بھی پیش رفت جاری ہے ۔اجلاس کو بتایا گیا کہ 4 ٹرینیں آؤٹ سورس کی جا چکی ہیں اور مزید 11 ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کا عمل جاری ہے جس سے ساڑھے 8 ارب روپے کا اضافی ریونیو متوقع ہے ۔ اسی طرح 40 لگیج وینز کی آؤٹ سورسنگ سے 82 کروڑ روپے اور دو کارگو ایکسپریس ٹرینوں سے 6 ارب 30 کروڑ روپے اضافی آمدن کی توقع ہے ۔