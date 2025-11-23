قومی اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں پر آج بڑا ٹاکرا، ن لیگ کا آزاد امیدواروں سے جوڑ پڑیگا : ڈی جی خان میں حکومتی اتحادی آمنے سامنے
قومی اسمبلی 6،پنجاب کے 7حلقوں میں ووٹنگ،408پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس ،سکیورٹی سخت، این اے 185میں ن لیگ کے عبدالقادر کھوسہ ، پی پی کے دوست محمد کھوسہ میں معرکہ ہری پورمیں شہرناز کا بابر نواز سے کانٹے کا مقابلہ ، این اے 129لاہور میں ن لیگ کے حافظ نعمان، ارسلان احمد مدمقابل، نتائج پولنگ ختم ہونے کے 1گھنٹہ بعد نشر، ضابطہ اخلاق جاری
لاہور اسلام آباد (کرائم رپورٹر ، دنیا نیوز، نیوزایجنسیاں)قومی و صوبائی اسمبلی کی 13نشستوں پر آج بڑاٹاکرا،ن لیگ کا آزاد امیدواروں سے جوڑ پڑیگا ،ڈی جی خان میں حکومتی اتحادی آمنے سامنے آگئے ، قومی اسمبلی کے 6اور پنجاب اسمبلی کے 7حلقوں میں آج پولنگ ہو گی ،جس کیلئے سخت سکیورٹی انتظامات کئے گئے ہیں ،کل 2ہزار 792پولنگ سٹیشنز میں سے 408کوانتہائی حسا س اور 1032کو حساس قراردیاگیاہے ،پولنگ صبح 8سے شام 5بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی ۔تفصیلات کے مطابق آج قومی اسمبلی کے چھ حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونگے جن میں پنجاب کے پانچ اور خیبر پختونخوا کا ایک حلقہ شامل ،مسلم لیگ ن کے ٹکٹ ہولڈرز کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ ہوگا جبکہ این اے 185 ڈیرہ غازی خان میں اتحادی جماعتیں ہی آمنے سامنے ہوں گی، جہاں ن لیگ کے عبدالقادر کھوسہ اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسہ میں ٹاکرا ہوگا۔
سب سے بڑا معرکہ این اے 18ہری پورمیں ہوگا جہاں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شہرناز کا ن لیگ کے بابر نواز خان سے کانٹے کا مقابلہ ہے ،سیٹ عمر ایوب کی نااہلی پر خالی ہوئی جس پر انہوں نے اپنی اہلیہ کو مقابلے میں اتارا۔لاہور میں این اے 129 میں ن لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد مدمقابل ہیں۔ فیصل آباد کے این 96 میں لیگی امیدوار بلال بدر کا اپنی ہی پارٹی کے سابق امیدوار نواب شیر وسیر سے جوڑ پڑے گا۔این اے 104میں لیگی امیدوار راجا دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان میں مقابلہ ہوگا۔این اے 143 میں ن لیگ کے طفیل جٹ کا آزاد امیدوار ضرار اکبر چودھری سے جوڑ پڑے گا۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں پی پی 98، پی پی 115 اور پی پی 116، پی پی 73 سرگودھا، پی پی 87 میانوالی، پی پی 203 ساہیوال اور پی پی 269 مظفرگڑھ میں ووٹنگ ہوگی۔ضمنی انتخابات کیلئے سکیورٹی پر 20 ہزار سے زائد پولیس افسر و اہلکار تعینات ہوں گے ۔
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہاکہ 939 مردانہ، 889 زنانہ، 964 جوائنٹ پولنگ سٹیشنز پر بھرپور سکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، ضمنی انتخابات کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے ذرائع ابلاغ کیلئے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم ایک گھنٹے بعد نشر کرے گا، ایسے نتائج کی اشاعت ونشریات کے ہمراہ یہ واضح ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں، کسی بھی حلقے کا حتمی اور سرکاری نتیجہ صرف متعلقہ ریٹرننگ آفیسر ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ ادھر ہری پور میں ضمنی الیکشن مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر رہنما مسلم لیگ ن اورسینیٹر مرتضیٰ جاوید عباسی پر جرمانہ عائد کردیا گیا۔
الیکشن کمیشن کے نوٹس پر سینیٹر مرتضیٰ جاوید عباسی گزشتہ روز ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے ،ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے کارروائی کرتے ہوئے 40 ہزار روپے جرمانہ عائد کردیا اور جرمانہ 27 نومبر تک سرکاری خزانہ میں جمع کرا کے چالان پیش کرنے کی ہدایت کی ،مرتضٰی جاوید عباسی نے انتخابی مہم کے سلسلے میں عوامی اجتماع میں خاتون امیدوار کے خلاف غیر مناسب الفاظ استعمال کئے تھے ۔ ہری پور کے حلقہ این اے 18میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے کارروائی کرتے ہوئے تحصیل چیئرمین سمیع اللہ خان پر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کردیا۔
سمیع اللہ خان نے مسلم لیگ (ن)کے امیدوار بابر نواز خان کے انتخابی جلسے میں شرکت کی تھی، جو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور نے ضمنی الیکشن میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے متعلقہ کمپنیوں کو مراسلہ جاری کر دیا، ہری پور شہر اور مضافات میں 23اور24نومبر کو لوڈشیڈنگ نہیں ہو گی ،پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو بھی تحصیل غازی میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے مراسلہ جاری کر دیا گیا ،علاوہ ازیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ریسکیو 1122 کے 9 سینٹرز قائم کرد ئیے گئے اس کیلئے ریسکیو سینٹر میں 48 افراد پر مشتمل عملہ تعینات کر دیا گیا ۔