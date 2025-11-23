وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی ممکنہ تبدیلی کیخلاف سرگرم : دبئی میں زرداری سے ملاقات کی کوششیں، ناراض پیپلزپارٹی ایم پی ایز کے بھی صدر سے رابطے
سرفراز بگٹی نے صدر مملکت سے ملاقات کیلئے وقت مانگا، انہوں نے فوری ملنے سے انکار کردیا ، وزیراعلیٰ بلوچستان اب کچھ دن اور دبئی میں ہی قیام کریں گے :ذرائع پی پی پی صدر سے کوئی ملاقات طے ہی نہیں تو انکار کیسا ،سوشل میڈیا پر بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جارہا :قریبی ذرائع وزیراعلیٰ بلوچستان،زرداری عرصہ سے بگٹی کیساتھ ناراض ہیں:مخالفین
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ بلوچستان اپنی ممکنہ تبدیلی کو رکوانے کیلئے سرگرم ہو گئے ، صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملنے نجی دورے پر دبئی پہنچ گئے ۔ ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دبئی میں صدرمملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی کوششیں کیں اور ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ پی پی پی ذرائع کے مطابق صدرمملکت آصف زرداری نے سرفراز بگٹی سے فوری ملاقات سے انکار کردیا ،سرفراز بگٹی ملاقات کیلئے اب کچھ دن اور دبئی میں ہی قیام کریں گے ،ذرائع کے مطابق پی پی بلوچستان کے ناراض ایم پی ایز نے بھی وزیراعلیٰ بلوچستان سے متعلق صدر آصف علی زرداری کو تحفظات سے آگاہ کردیا۔
کوئٹہ (عرفان سعید )بلوچستان میں وزیراعلی بلوچستان سرفراز بگٹی کے خلاف ان کی جماعت کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت تک ان اختلافات کا نوٹس لینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے ،سوشل میڈیا پر گزشتہ روز یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی جوگزشتہ دنوں دبئی گئے تھے وہاں پر انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے وقت مانگا، لیکن صدر آصف علی زرداری نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، تاہم اس خبر کی پیپلز پارٹی کے آفیشل ذرائع اور صدر مملکت کے ترجمان کی جانب سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔
وزیراعلی ٰبلوچستان سرفراز بگٹی کے قریبی اور سرکاری ذرائع نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دبئی کا دورہ پانچ روزقبل طے ہوا تھا، اس دورے میں ان کی صدر آصف علی زرداری سے کوئی ملاقات طے نہیں تھی، جب ملاقات طے ہی نہیں تو انکار کیسا ؟۔ذرائع نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جارہا ہے ۔ دوسری جانب سرفراز بگٹی کے مخالف دھڑے کا کہنا ہے کہ سرفراز بگٹی خصوصی طور پر کوئٹہ سے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے دبئی گئے ہیں اور وہ گزشتہ چند دنوں سے پارٹی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے صدر کو آگاہ کرنا چاہتے تھے ، صدر زرداری پارٹی ورکرز اور پارٹی کے وزراء کو نظر انداز کرنے پر کافی عرصے سے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی سے ناراض ہیں، مرکزی قیادت کی یقین دہانیوں کے باوجود وزیراعلیٰ نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھایا۔
دوسری جانب بلوچستان میں کافی عرصے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے درمیان ڈھائی ڈھائی سالہ حکومتی معاہدے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے ۔اگرچہ پیپلز پارٹی ایسے کسی معاہدے کے حوالے سے تردید کرتی رہی ہے لیکن مسلم لیگ ن بلوچستان کے بعض ارکان اس معاہدے کی تصدیق کرتے ہیں۔ سرفراز بگٹی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ دو دہائیوں سے کسی بھی وزیراعلیٰ کو اپنی مدت مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا اور پارٹیوں کے اندرونی اختلافات وزرا ئے اعلٰی کی تبدیلیوں کا باعث بنے ،یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں سیاسی استحکام اور پارٹیوں کے اندر نظریاتی سیاست کو شدید نقصان پہنچا۔ صوبے میں عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کی بجائے ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر وزرائے اعلیٰ تبدیل ہوتے رہے ، جس سے صوبے کے عوام کو کو کوئی خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہوئے ۔