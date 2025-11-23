بنوں : فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 8 دہشتگرد ہلاک
دہشتگردو ں کے ٹھکانے کا محاصرہ کرنے پر شدید فائرنگ کا تبادلہ، ہلاک دہشتگردوں سے اسلحہ بارود برآمد بسیہ خیل میں واقع پل کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش ، 8سے 10کلو گرام بارود ی مواد کو ناکارہ بنا دیا
راولپنڈی ،اسلام آباد،پشاور(خصوصی نیوز رپورٹر ، سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر بنوں ضلع میں مشترکہ انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ کارروائی کے نتیجے میں بھارت کی پشت پناہی میں سرگرم 8 دہشت گرد مارے گئے ۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر)کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا موثر انداز میں محاصرہ کیا، جس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران بھارتی حمایت یافتہ 8 دہشت گرد مارے گئے ۔
ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ یہ عناصر سکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے تھے ۔ترجمان نے مزید بتایا کہ حالیہ کارروائی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سکیورٹی فورسز کے مابین مضبوط تعاون اور انٹیلی جنس پر مبنی آپریشنز میں تیزی کی واضح مثال ہے ۔ ان مربوط اور ہم آہنگ اقدامات کا مقصد خوارج کے نیٹ ورک کو توڑنا، ان کی نقل و حرکت محدود کرنا اور دوبارہ منظم ہونے کی صلاحیت ختم کرنا ہے ۔ مسلسل آپریشنز کے باعث نمایاں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، جبکہ امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ دہشت گرد کو پکڑا جا سکے ۔
ترجمان نے کہا کہ عزمِ استحکام ویژن کے مطابق ملک بھر سے غیر ملکی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رہیں گی۔دریں اثنا بنوں پولیس نے علی الصبح بنوں کے نواحی علاقے بسیہ خیل میں واقع پل کو اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی ، دہشتگردوں نے 8 سے 10 کلو گرام بارود سے بھری بالٹی سے تیارہ کردہ دیسی ساختہ بم دوا پل کے مرکزی ستون کے ساتھ نصب کیا جسے بم ڈسپوزل سکواڈ نے بروقت ناکارہ بنا دیا۔صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے کہا بھارتی سرپرستی میں سرگرم منظم دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کا خاتمہ اولین قومی ترجیح ہے ،خوارج کے خلاف مربوط کارروائیاں قومی سلامتی کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے ۔