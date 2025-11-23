خاندان، وصیت، وراثت میں چلنے والی پارٹیاں کبھی انقلاب نہیں لاسکتیں : حافظ نعیم
حکمران نوجوانوں سے خوفزدہ، مریم نواز سن لیں ظالمانہ بلدیاتی ایکٹ قبول نہیں کرینگے :امیر جماعت اسلامی ملک میں 33صوبے بناکر مقامی صلاحیت کو بروئے کار لایا جائے :ایس ایم تنویر اور دیگر کا بھی اجتماع سے خطاب
لاہور(نمائندہ دنیا، مانیٹرنگ ڈیسک )امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ خاندان، وصیت اور وراثت میں چلنے والی پارٹیاں کبھی بھی انقلاب نہیں لاسکتیں،حکمران جمہوریت کی نرسری کالج و یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کے انتخابات نہیں کروانا چاہتے ، حکمران نوجوانوں سے خوفزدہ ہیں،مسلم لیگ ن ظالمانہ بلدیاتی ایکٹ کے ذریعے تمام اختیارات پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، نواز شریف اور مریم نواز سن لیں پنجاب کے ظالمانہ بلدیاتی ایکٹ کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے ،اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے ، پنجاب میں صاف وشفاف بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کے بدل دو نظام کے عنوان سے جاری تین روزہ اجتماع عام کے دوسرے روز سیشن کے آغاز میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اجتماع کے دوسرے روز چھ اہم سیشنز منعقد ہوئے ،منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان مولانا افضل،اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حسن بلال، سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر کی خواہر نسبتی لورین روتھ، ترکی کی سعادت پارٹی کے سربراہ محمود اریکان،ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر،پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال ودیگر نے بھی اظہار خیال کیا،معروف صنعت کار اور ماہرین اقتصادیات نے صنعت و معیشت کے چیلنجز اور حل پر قرارداد پیش کی،پوزیشن ہولڈرز قومی ہیروز کیلئے نیشنل ایوارڈ کا انعقاد کیاگیا۔
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری بہت بڑے جاگیردار اورجمہوریت کے دعویدار ہیں وہ بتائیں انہوں نے سندھ کے ہاریوں کو حقوق،بچوں کو مفت تعلیم کیوں نہیں دی ؟ مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف تو تمام اختیارات جاگیرداروں، وڈیروں اور خانوں کو دے کر مزید انہیں طاقتور بنارہے ہیں، کارکنان ظلم کی ہر شکل کو بدلنے کیلئے جدوجہد کو تیز کریں،انہوں نے کہا ہم قرآن و سنت کے خلاف تمام ترامیم کو مسترد کرتے ہیں، کارکنان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو بہت جلد انقلاب دستک دے گا۔انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ سسٹم سے جاگیرداروں اوروڈیروں کو خیر باد کرکے کسانوں کو ان کی محنت کا حصہ دلوائیں گے ، پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں بھی بدل دو نظام تحریک کے ذریعے انقلاب لائیں گے ،ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو دعوت دیتے ہیں ہمارا ساتھ دیں۔
عدالتی نظام گل سڑ چکا،دھوکے کے ذریعے اقتدار میں آنیوالے امریکا سے ڈرتے ہیں، یواین او کی فلسطین سے متعلق قرار داد کی پاکستان کو حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔انہوں نے کہا کہ اب سردار،وڈیروں اوربیوروکریسی کا نہیں اللہ کا نظام ہوگا،اگر کوئی طاقت یا فارم 47 کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرے گا تو پھر مزاحمت ہوگی، اگر دائیں بائیں اے ٹی ایم ہوں گی تو نظام نہیں بدلے گا، پھر سربراہ اندر اور پارٹی باہر ہوگی،پرامن طریقے سے نظام کی تبدیلی کا شعور بیدار کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے امیر کو پھانسی دی گئی لیکن وہاں نوجوانوں نے جدوجہد نہیں چھوڑی، نوجوانوں نے انڈیا کی حمایت یافتہ لابی کو اٹھا باہر کیا۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہاکہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے ،کسی بھی انسان کو اختیار نہیں کہ زمین پر خدا بن کر عوام پر ظلم کرے، آج لاکھوں انسان اعلان کررہے ہیں رب کے سوا کسی کی معبودیت قبول نہیں کریں گے، ہمارے حکمران نعوذ باللہ امریکا کو خدا سمجھتے ہیں اگر حکمران طبقہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا تو 27 ویں ترمیم پارلیمنٹ میں لائی ہی نہ جاتی،حکمران عوام سے خوفزدہ ہوکر ایسی ترامیم پاس کروارہے ہیں جس سے وہ مزید ظلم کرسکیں،رب کے نظام کے مطابق چاہے صدر ہو یا آرمی چیف کسی کو بھی استثنیٰ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔
حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ غریب اور مزدور پر ظلم کرنے والے حکمران دھوکے سے اقتدار میں آتے ہیں اور عالمی طاقتوں کی خوشنودی کیلئے فیصلے کرتے ہیں،سارے اختیارات وڈیر وں،جاگیرداروں، خوانین اور بیوروکریٹس کے پاس ہیں جو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو خوش کرنے کیلئے 25 کروڑ عوام کا استحصال کرتے ہیں، ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں،ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں پوری قوم کیلئے یکساں نظام تعلیم ہو، ملک میں بیوروکریسی سسٹم ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہمہ جہت تحریک کیلئے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو عوام کے ساتھ ہو اور عوام اس کے ساتھ ہوں،ہمیں موقع ملا تو ملک کے آئین و دستور کے مطابق اختیارات گراس روٹ لیول تک پہنچائیں گے۔
لورین روتھ نے کہا کہ دنیا میں حقیقی امن اسی وقت ممکن ہے جب انبیائؑ اور الہامی کتابوں کا احترام کیا جائے، ہم غزہ کو صہیونی حکومت کے محاصرے اور ظلم سے نجات دلائیں گے ۔محمود اریکان نے کہا کہ سیلاب ہو یا زلزلہ، پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں،میں قائد اعظم محمد علی جناحؒ کی جدوجہد اور خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایس ایم تنویر نے کہا کہ پاکستان فوجی طور پر خطے کا ٹائیگر بن چکا،اب وقت ہے کہ معاشی میدان میں بھی پاکستان کوایشین ٹائیگربنایا جائے ، اگر حقیقی تبدیلی حاصل کرنی ہے تو انتظامی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات ضروری ہیں۔انہوں نے ملک میں 33 صوبے بنانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ قیامِ پاکستان کے وقت چار صوبے تھے اور آج بھی وہی صورتحال ہے ، جس کے باعث اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا عمل رکا ہوا ہے ،ہر خطے کو بااختیار بنا کر مقامی صلاحیت کو بروئے کار لایا جائے تاکہ قومی معیشت مضبوط ہو اور پاکستان حقیقی معنوں میں ایشیائی ٹائیگر بن سکے ۔