ممکن ہے نچلی سطح پر کرپشن ہو، ٹاپ لیول پر ممکن نہیں : مریم نواز
پنجاب میں بہت کچھ کرچکے ،بہت کچھ ہونے جارہا،کوئی کہہ دے میں نے کسی کی سفارش کی تواستعفیٰ دے سکتی ہوں ووٹ نہ ملنے کا ڈر ہو تو کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا:وزیراعلیٰ ،27ویں نیشنل سکیورٹی ورکشاپ کے شرکا کی ملاقات
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ میرٹ کا نفاذ اورسفارش کی نفی ہمارا نصب العین ہے ،ممکن ہے نچلی سطح پرکرپشن ہو،ٹاپ لیول پرممکن نہیں ،کوئی کہہ دے میں نے کسی کی سفارش کی تو استعفیٰ دے سکتی ہوں ،پنجاب میں بہت کچھ کرچکے ،بہت کچھ ہونے جارہا،ووٹ نہ ملنے کا ڈر ہو تو کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا،تجاوزات اٹھانے پر لوگ ناراض بھی ہوئے ۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی27ویں نیشنل سکیورٹی ورکشاپ کے شرکا نے گزشتہ روز وزیراعلیٰ سے ملاقات کی۔
اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپریشنبنیان مرصوصمیں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں ہر مقام پر سربلند ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،احتساب نہ ہونے پر پبلک سیکٹر میں پرفارمنس زیرو ہوجاتی ہے۔ پنجاب میں میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی،سیاسی بنیاد پر کوئی بھرتی نہیں کی گئی،ممکن ہے نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو مگر اب ٹاپ لیول پر ممکن نہیں۔ میرٹ،شفافیت اوربروقت فیصلہ سازی گڈگورننس کے رہنماء اصول ہیں، بروقت فیصلہ سازی کیلئے ہمت اورپھر قابلیت بھی درکار ہوتی ہے ۔پنجاب میں سموگ کنٹرول کرنے کیلئے انتھک محنت کی گئی، جس سے سموگ کا اثر کم ہوا۔
انہوں نے کہاکہ خوف اورغصے سے کام نہیں لیا جاسکتا،بیوروکریسی کی طرف سے مثبت تعاون ملا، ناکامیوں کا ملبہ بیوروکریسی یا دوسروں پر ڈالنا میرا وطیرہ نہیں۔ ہم پر تنقید کرنے والے صحافی کی اہلیہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مریم نواز کے پنجاب میں میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، مجھے تندورجاکر روٹی چیک کرنے پر مذاق بنایاگیا مگر آفس سے نہ نکلوں توحالات کا اندازہ کیسے ہو۔ لاہور ڈویلپمنٹ پلان اورپنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت شہروں اوردیہات کی قسمت بدل جائے گی،مریم نواز نے کہاکہ سیاسی اخلاقیات کا معیار مقرر کرنا چا ہئے ،الزام لگایا ہے تو ثابت بھی کریں۔ گالم گلوچ اورالزام تراشی کاجواب پرفارمنس کے بیانیے سے دیں گے ۔