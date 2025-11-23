جو بھی جوانوں کو شہید کرے وہ دہشتگرد، انکے خاتمہ کے سوا آپشن نہیں : سہیل آفریدی
ہر مسئلے کا حل مذاکرات، وقت آیا تو پاکستان کیساتھ کھڑے ہونگے، کبھی فیلڈ مارشل پر تنقید نہیں کی وفاق آڈٹ کرے لیکن واجبات بھی دے ، این ایف سی اجلاس میں ضرور جاؤں گا:صحافیوں سے گفتگو
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشتگرد ہے ، انکے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ، ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے ۔میں نے کبھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی ۔وفاق کو دعوت دیتا ہوں کہ خیبرپختونخوا میں آڈٹ کرے لیکن ہمارے واجبات بھی دے، وفاق واجبات دے تو ہم پولیس اور صحت سمیت تمام شعبوں میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ وفاق کی طرف ہمارے 3 ہزار ارب کے واجبات ہیں، این ایف سی کے اجلاس میں ضرور جاؤں گا۔ میرا بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ مجھ میں کافی برداشت ہے، ان میں برداشت نظر نہیں ا ٓرہی اس لیے مجھے برداشت نہیں کر پا رہے اور گھٹیا اور بیہودہ الزامات لگا رہے ہیں جبکہ میرا کسی شخصیت سے نہیں بلکہ پالیسیز سے اختلاف ہے ، اللہ نہ کرے پنجاب کو کبھی دہشت گردی کا سامنا کرے ، ضم شدہ اضلاع مالی طور پر صوبے میں ضم نہیں ہوئے ، خیبرپختونخوا میں فرانزک لیب قائم کی جائے گی ۔انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے عشق کرتے ہیں، پاکستان ہم سے اور ہم پاکستان سے ہیں، ہم بعض پالیسیز پر اعتراض کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بعض پالیسیز کو تبدیل ہونا چاہئے ۔سہیل آفریدی نے کہا کہ فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سویلین شہدا میں کبھی تفریق نہیں کی، کرم میں شہید ہونے والے جوانوں کے جنازے میں شرکت کی، ہمارا ملک پاکستان ہے ، ہماری وفاداری پاکستان سے ہے ۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت سمیت سب ملک کی خاطر پالیسی بنائیں، ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے ، سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ افغانستان جاؤں تو کہوں گا کہ ہم پختون ہیں، مسلمان ہیں اور پڑوسی ہیں، حملے بند کرو، اگر افغان مجھے انکار کریں تو میرے پاس بھی جواز ہو گا، پی ٹی آئی کچھ کر رہی ہے تو ہی خیبرپختونخوا کے عوام نے تیسری بار موقع دیا۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ موجودہ چیف سیکرٹری اور آئی جی بہترین کام کر رہے ہیں، سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے تناظر میں صوبے کا افسر ہونا چاہیے ، چاہتا ہوں کہ موجودہ آئی جی کام جاری رکھیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا سیاسی اختلافات اپنی جگہ کسی بھی اقدام سے صوبوں کے عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ، پانی بند کرنے سے متعلق جنید اکبر کا بیان غلط تھا، دہشتگردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔
عمران خان کا جو بھی بیانیہ ہو گا وہ میرا بیانیہ ہو گا ، انھوں نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے پہلے دن سے ہی کام شروع کر دیا تھا، اس سلسلے میں جلد بڑا کچھ ہو گا ، اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے الزامات لگا رہے ہیں ، جب دیوار سے لگائیں گے تو کیا ہوگا، عمران خان کو وہ اب قید تنہائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں ایم فل اکنامکس ہوں،سہیل آفریدی نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کی طرف سے احتجاج کی کال آئے گی تو میں اس میں بھرپور حصہ لوں گا۔ انھوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کے لیے دو سے تین فیصد قبائلی بھی لے آئیں تو ہمارا احتجاج کامیاب ہو گا ۔فغان مذاکرات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ وہ لوگ جو گھر کے فیصلے بھی بیوی سے پوچھے بغیر نہ کرتے ہوں وہ افغانوں سے کیا مذاکرات کریں گے ،کچھ تو ہے جو ہم سے غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دہشتگردی ہو رہی ہے ۔ خیبرپختونخوا پولیس کے شہدا کے اہل خانہ کو پنجاب کے برابر ہی معاوضہ ملے گا۔