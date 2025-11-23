پاکستان کا جاپان، جرمنی اٹلی، سنگاپور کیساتھ تجارت، سرمایہ کاری میں مزید تعاون پر اتفاق
اسحاق ڈار کی برسلز میں ملاقاتیں، دفاع، سیاسی امور، معیشت ، توانائی، ماحولیات ،ووکیشنل ٹریننگ دیگر امور پر تبادلہ خیال 114 ملین یورو کی معاونت پر جرمن حکومت کا شکریہ ، قزاقی، دہشت گردی سائبر حملے بڑے خطرات ، اجلاس سے خطاب
برسلز، اسلام آباد (دنیا نیوز ، مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں ) بر سلز میں چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک فورم کے دوران نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جاپان ، جرمنی، صومالیہ، کروشیا، سنگاپور، مالدیپ، فلپائن کے وزرائے خارجہ برونائی دارالسلام، اٹلی اور بنگلہ دیش کے حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ جرمن وزیر خارجہ یواخِم واڈی فول کے ساتھ ملاقات میں دفاع، سیاسی امور، معیشت، تجارت و سرمایہ کاری، توانائی، ماحولیات اور ووکیشنل ٹریننگ سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے لئے جرمنی کی جانب سے 2025-26 کے لیے 114 ملین یورو کی معاونت پر جرمن حکومت کا شکریہ ادا کیا اور جرمن قیادت کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔
فلپائن کی سیکرٹری آف فارن افیئرز ماریہ تھیریسا لازارو سے ملاقات میں دوطرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا اور مشترکہ مفادات کے نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ عالمی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کی توثیق کی گئی۔ جاپان کی نائب وزیر خارجہ سے غیر رسمی ملاقات میں پاکستان اور جاپان کے دیرینہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اقتصادی، تعلیمی، تکنیکی اور دیگر شعبوں میں روابط کو مزید وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ برونائی دارالسلام کے سیکنڈ منسٹر برائے خارجہ سے گفتگو میں تجارت، سیاحت، آئی ٹی اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔صومالی وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی سے ملاقات میں علاقائی استحکام کی حمایت اور تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی جبکہ کروشیا کے وزیر خارجہ گورڈن ریڈمین کے ساتھ ملاقات میں علاقائی و عالمی صورتحال، سیاسی و اقتصادی روابط اور دوطرفہ و کثیرالجہتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر کروشین وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی گئی۔ اسی طرح اٹلی کے وفد کے سربراہ اینڈریا اوریزیو سے ملاقات میں پاکستان۔اٹلی تعلقات کو مضبوط بنانے ، اقتصادی روابط بڑھانے اور پاکستان ،یورپی یونین فریم ورک کے تحت تعاون پر گفتگو ہوئی ، سنگاپور کے وزیر خارجہ اور بنگلہ دیش کے سفیر سے ملاقاتوں میں علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداﷲ خلیل سے ملاقات میں تجارت، رابطے اور موسمیاتی ریزیلینس کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مزید برآں برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین کا ساتواں سٹر ٹیجک ڈائیلاگ بھی منعقد ہوا جس کی مشترکہ صدارت اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس نے کی۔
اجلاس میں پاکستان۔یورپی یونین تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا اور مشترکہ اقدار، اقوام متحدہ کے چارٹر، کثیرالجہتی تعاون اور باہمی احترام پر مبنی مستقبل کی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قبل ازیں بحری تنصیبات اور خطے کی کنیکٹیویٹی سے متعلق اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اہم عالمی بحری راستوں کے سنگم پر واقع ہے اور بحیرہ عرب اس کے لئے ‘‘پانچواں ہمسایہ’’ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں علاقائی کنیکٹیویٹی میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بحری سلامتی اور اقتصادی ترقی باہم جڑی ہوئی ہیں جنہیں قزاقی، دہشت گردی، سمگلنگ اور سائبر حملوں جیسے خطرات لاحق ہیں۔