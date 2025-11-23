اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججوں نے ججز ٹرانسفر کیس کی آئینی عدالت میں سماعت چیلنج کردی
آئین میں اختیارات کی تقسیم اور حدود واضح ، ترمیم کا اختیار عدلیہ کو ختم کرنے کیلئے استعمال نہیں کیا جاسکتا 27ویں ترمیم آئین کے برخلاف ،ٹرانسفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ واپس بھجوائی جائے :استدعا
اسلام آباد(حسیب ریاض ملک) اسلام آباد ہائیکورٹ کے پانچ ججز نے ججز ٹرانسفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کی وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کو چیلنج کردیا ہے ، آئینی عدالت میں ججز ٹرانسفر کیس کی اپیل 24 نومبر کو سماعت کے لئے مقرر کی گئی تھی۔وفاقی آئینی عدالت میں اسلام آباد ہائیکورٹ کے پانچ ججز کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اپیل کو ستائیسویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئینی عدالت منتقل کردیا گیا ہے ،ستائیسویں آئینی ترمیم آئین کے بر خلاف ہے۔
مقننہ، ایگزیکٹو اور عدلیہ تینوں 1973 کے آئین کے تحت قائم کی گئیں، یہ آئین کے تحت تین ستون ہیں۔ آئین میں اختیارات کی تقسیم اور حدود واضح ہیں، آئین میں ترمیم کا اختیار عدلیہ کو ختم کرنے کیلئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ پانچوں ججز کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ججز ٹرانسفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کو سپریم کورٹ واپس بھجوایا جائے ۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے پانچ ججز نے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کیخلاف یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، جس میں ججز کے تبادلے کو درست قرار دیا گیا تھا۔