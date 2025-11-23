صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی آئینی عدالت کی سرکاری ویب سائٹ کا آغاز

  • پاکستان
وفاقی آئینی عدالت کی سرکاری ویب سائٹ کا آغاز

اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی آئینی عدالت نے اپنی آفیشل ویب سائٹ fccp.pakistan.gov.pk کا آغاز کر دیا ہے جس سے اہم معلومات اور وسائل کو عوامی طور پر قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔

آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا خصوصی پیغام ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا گیا ہے جس میں ادارے کے وژن اور شفافیت کے عزم کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے تمام ججوں کی پروفائلز بھی آن لائن دستیاب ہیں۔مزید برآں سرکاری ویب سائٹ پر آئندہ عدالتی ہفتے کے لیے کاز لسٹ پیش کی گئی ہے جس سے وکلا، سائلین اور عام لوگوں کو کیس کے شیڈول تک آسانی سے رسائی حاصل ہو سکتی ہے ۔یہ ویب سائٹ شفافیت کو بڑھانے اور عدالتی معلومات تک عوام کی رسائی کو آسان بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

