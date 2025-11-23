پاکستان بار کا الیکشن شیڈول جاری ،ووٹنگ 13 دسمبر کو ہوگی
لاہور(کورٹ رپورٹر)پاکستان بار کونسل کے الیکشن کیلئے اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا،13 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔۔۔
صوبائی بار کونسلز کے نومنتخب ممبران ووٹ ڈال کر نئی قیادت کا انتخاب کریں گے ،کاغذات نامزدگی 25 نومبر کو جمع اور 2 دسمبر کو سکروٹنی ہوگی،3 دسمبر کو الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی لسٹ جاری ہوگی،امیدوار 5 دسمبر کو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے ،6 دسمبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی،17 دسمبر کو امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوگی،22 دسمبر کو پاکستان بار کونسل الیکشن نتائج کا اعلان کیا جائیگا،31 دسمبر کو انتخابی عذرداریاں دائر کی جائیں گی۔