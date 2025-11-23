صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بار کا الیکشن شیڈول جاری ،ووٹنگ 13 دسمبر کو ہوگی

  • پاکستان
پاکستان بار کا الیکشن شیڈول جاری ،ووٹنگ 13 دسمبر کو ہوگی

لاہور(کورٹ رپورٹر)پاکستان بار کونسل کے الیکشن کیلئے اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا،13 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔۔۔

صوبائی بار کونسلز کے نومنتخب ممبران ووٹ ڈال کر نئی قیادت کا انتخاب کریں گے ،کاغذات نامزدگی 25 نومبر کو  جمع اور 2 دسمبر کو سکروٹنی ہوگی،3 دسمبر کو الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی لسٹ جاری ہوگی،امیدوار 5 دسمبر کو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے ،6 دسمبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی،17 دسمبر کو امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوگی،22 دسمبر کو پاکستان بار کونسل الیکشن نتائج کا اعلان کیا جائیگا،31 دسمبر کو انتخابی عذرداریاں دائر کی جائیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

کونٹینٹ کری ایٹر نے فوٹو شوٹ کیلئے بھنویں صاف کروا دیں

رات کو پستے کھانے سے قوتِ مدافعت میں اضافہ

ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak