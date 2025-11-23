گنے کی کرشنگ تاخیر سے شروع کرنے والی 10شوگر ملز کو نوٹسز جاری
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ،آئی این پی)کرشنگ سیزن میں تاخیر پر 10 شوگر ملز کو نوٹس جاری کر دئیے گئے۔
تفصیلات کے مطابق کین کمشنر پنجاب کی طرف سے 15 نومبر تک گنے کی کرشنگ شروع نہ کرنے پراشرف شوگر ملزبہاولپور، بابا فرید شوگر ملز اوکاڑہ ، شیخو شوگر ملز مظفر گڑھ ،کشمیر شوگر ملز جھنگ ، سیون سٹار شوگر ملز ننکانہ ، آر وائی کے شوگر ملز رحیم یار خان ،پتوکی شوگر ملز قصور،چنار شوگر ملز فیصل آباد اور چناب شوگر ملز تاندلیانوالہ سمیت 10ملز کو نوٹس جاری کر دئیے گئے ہیں ۔ ترجمان کین کمشنر پنجاب نے کہا ہے کہ بروقت کرشنگ شروع نہ کرنے سے گندم کی بوائی میں تاخیر ہوئی اورکسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، 26 نومبر کو شوگر ملز انتظامیہ کو کین کمشنر آفس طلب کرلیا گیا ہے ،جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو 10 لاکھ یومیہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔