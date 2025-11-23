صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریکِ تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کوئٹہ میں پریس کانفرنس نہ کرسکی

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریکِ تحفظ آئین پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے قائدین کی مجوزہ پریس کانفرنس اس وقت روک دی گئی جب پولیس کی بھاری نفری پریس کلب کے باہر پہنچ گئی اور اجلاس میں شریک کارکنوں کو اندر جانے سے منع کردیا۔

پولیس نے پریس کلب کے اطراف کے تمام راستے بند کر دئیے ، صورت حال اس وقت مزید کشیدہ ہوئی جب قائدین کی ممکنہ گرفتاری کیلئے قیدی وین بھی پریس کلب کے سامنے لا کھڑی کی گئی۔پولیس کی کارروائی کے باعث صوبائی قائدین پریس کانفرنس نہ کر سکے۔

