بریت یا ڈسچارج مقدمات پولیس سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہ کرنیکا حکم
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس طارق سلیم نے بریت یا ڈسچارج ہونے پر مقدمات کو پولیس سرٹیفکیٹ میں ظاہر کرنے سے روک دیا۔
تحریری فیصلے میں عدالت نے خاتون ڈاکٹر عظمیٰ حمید کی بریت کے بعد پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سے ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کی استدعا مستردکردی اور پولیس کو 10 روز میں خاتون کو نیا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت کردی۔عدالت نے قرار دیا ہے کہ بریت، ڈسچارج یا منسوخ مقدمات کا ذکرپولیس سرٹیفکیٹ میں نہیں کیا جا سکتا البتہ پولیس بری مقدمات کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے مگر سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہیں کرسکتی،رولز کے مطابق پولیس 60 سال تک مقدمات کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے ، بری شخص وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے کبھی مقدمہ قائم ہی نہ ہوا ہو اور آئین کا آرٹیکل 14 شہری کی عزت و وقار کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ،درخواست گزار خاتون پر 2016 میں فراڈ کا مقدمہ درج ہوا اور 2017 میں جوڈیشل مجسریٹ نے خاتون کی بریت کی درخواست منظور کرلی، خاتون نے سٹڈی ویزے پر بیرون ملک جانے کیلئے پولیس ریکارڈ سرٹیفکیٹ حاصل کیا تو اس میں بری ہونے والے مقدمے کا بھی ذکر تھا۔