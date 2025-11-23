صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریت یا ڈسچارج مقدمات پولیس سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہ کرنیکا حکم

  • پاکستان
بریت یا ڈسچارج مقدمات پولیس سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہ کرنیکا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس طارق سلیم نے بریت یا ڈسچارج ہونے پر مقدمات کو پولیس سرٹیفکیٹ میں ظاہر کرنے سے روک دیا۔

تحریری فیصلے میں عدالت نے خاتون ڈاکٹر عظمیٰ حمید کی بریت کے بعد پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سے ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کی استدعا مستردکردی اور پولیس کو 10 روز میں خاتون کو نیا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت کردی۔عدالت نے قرار دیا ہے کہ بریت، ڈسچارج یا منسوخ مقدمات کا ذکرپولیس سرٹیفکیٹ میں نہیں کیا جا سکتا البتہ پولیس بری مقدمات کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے مگر سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہیں کرسکتی،رولز کے مطابق پولیس 60 سال تک مقدمات کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے ، بری شخص وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے کبھی مقدمہ قائم ہی نہ ہوا ہو اور آئین کا آرٹیکل 14 شہری کی عزت و وقار کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ،درخواست گزار خاتون پر 2016 میں فراڈ کا مقدمہ درج ہوا اور 2017 میں جوڈیشل مجسریٹ نے خاتون کی بریت کی درخواست منظور کرلی، خاتون نے سٹڈی ویزے پر بیرون ملک جانے کیلئے پولیس ریکارڈ سرٹیفکیٹ حاصل کیا تو اس میں بری ہونے والے مقدمے کا بھی ذکر تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak