کراچی:کنونشن پر وکلاپولیس کی جھڑپ،ہائیکورٹ بارروم کی بجلی بند
وکلا زبردستی ہائیکورٹ داخل،پولیس افسر کی وردی پھٹ گئی، بارروم کے باہر کنونشن کل عدالتوں کی تالا بندی کااعلان،27 ویں ترمیم کے خلاف تحریک جاری رہے گی،وکلا
کراچی (سٹاف رپورٹر) 27ویں ترمیم کے خلاف تنازعات کا شکار وکلا کنونشن بالآخر سندھ ہائی کورٹ میں منعقد ہوا، دوران داخلہ وکلا اور پولیس کے درمیان شدید گرما گرمی ہوئی، جس میں ایڈیشنل ایس ایچ او پریڈی کی وردی بھی پھٹ گئی۔ سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار مرزا سرفراز نے سکھر کنونشن میں اعلان کیا تھا کہ اگلا کنونشن سندھ ہائی کورٹ میں ہوگا، تاہم صدر سرفراز میتلو اور کابینہ اراکین نے 20 نومبر کو کنونشن منسوخی کی قرارداد منظور کی تھی۔ اس کے علاوہ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے بار ایسوسی ایشن کو مراسلہ بھی ارسال کیا تھا کہ عدالت کا احاطہ انصاف کی فراہمی کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوسکتا اور خلاف ورزی پر فوجداری و تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
ہفتہ کی صبح سکھر، حیدرآباد اور صوبے کے دیگر شہروں سے وکلا کے قافلے سندھ ہائی کورٹ پہنچے ، جہاں جنرل سیکرٹری مرزا سرفراز نے ان کا استقبال کیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر وڑائچ اور سیکرٹری غلام رحمن کورائی کی سربراہی میں بڑا قافلہ بھی ریلی کی شکل میں پہنچا۔ کنونشن کے اعلان کے سبب سندھ ہائی کورٹ کے داخلی دروازوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات تھی۔ ابتدائی طور پر وکلا نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر کنونشن شروع کیا ،تاہم بعد ازاں وکلا رہنماؤں نے کنونشن کی جگہ کی تبدیلی کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد وکلا نے احاطہ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو تلخ کلامی ہوگئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی میں تبدیل ہوگئی۔
وکلا کی بڑی تعداد لاؤڈ سپیکر کے ٹرک کے ہمراہ زبردستی ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوگئی اور گیٹ پر موجود پولیس اہلکاروں کو ہٹا دیا۔ وکلا کی بڑی تعداد نیو بار روم پہنچی، جہاں کنونشن کا باضابطہ آغاز کیا گیا، تاہم چند ہی لمحوں بعد اچانک نیو بار روم کی بجلی معطل ہوگئی اور ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، جس پر وکلا نے شدید نعرے بازی شروع کردی۔ بعد ازاں وکلا بار روم سے باہر آئے اور ہائی کورٹ بار کے باہر ہی کنونشن جاری رکھا۔ وکلا رہنماؤں نے خطاب میں 27 ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اور وکلا غیر آئینی اقدامات کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے ۔ وکلا رہنماؤں نے انتظامیہ اور پولیس کے خلاف صوبہ بھر میں پیر کے روز ہڑتال اور عدالتوں کی تالا بندی کا اعلان بھی کیا ، جبکہ مزید لائحہ عمل مشاورت کے بعد جاری کیا جائے گا۔