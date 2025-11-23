صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ناقص سروس،5برس میں ٹیلی کام کمپنیوں پر 68.9ملین جرمانہ عائد

ٹیلی کام کمپنیوں کو 39شوکاز اور 17وارننگ لیٹرز بھی جاری کیے گئے ،پی ٹی اے

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) پی ٹی اے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ پانچ سال میں غیر معیاری سروس پر ٹیلی کام کمپنیوںکو 68.9 ملین روپے جرمانہ کیا گیا ، رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 9 ہزار موبائل سائٹس نیٹ ورک دستیابی کے مسائل کا شکار ہیں، لوڈشیڈنگ اور رائٹ آف وے مسائل سمیت تجارتی بجلی کی محدود رسائی، چوری اور تخریب کاری کے واقعات کی وجہ سے نیٹ ورک متاثر ہیں۔ خیبرپختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں سروس کا معیار کم ہو گیا ہے ، آپریٹرز نیٹ ورک دستیابی لائسنس معیار تک نہیں پہنچ سکے ۔ پہلی ششماہی میں پی ٹی اے کو سروس سے متعلق 8 ہزار سے زائد شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 99.17 فیصد شکایات حل کی گئیں۔پی ٹی اے نے گزشتہ 5 برس میں ٹیلی کام کمپنیوں کو 39 شوکاز اور 17 وارننگ لیٹرز بھی جاری کیے۔

