اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ڈسپلن ونگ کی تشکیل نو،نئی اسامی تخلیق
کوارڈ ونگ کی ڈپٹی سیکرٹری کی اسامی کو ڈپٹی سیکرٹری ڈسپلن IIمیں تبدیل کردیا گیا نئی اسامی کے تحت ڈپٹی سیکرٹری ڈسپلن IIجوائنٹ سیکرٹری کے ماتحت کام کرینگے
اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ادارے کے ڈسپلن ونگ اور کوارڈ ونگ کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی کر دی ۔ ڈسپلن ونگ کی تشکیل نو کے تحت ڈپٹی سیکرٹری کی نئی اسامی تخلیق کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈسپلن ونگ کا کام سروس افسران کے خلاف شکایات اور تحقیقات کے معاملات سنبھالنا ہے اور اب سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی منظوری کے مطابق کوارڈ ونگ کی پرانی ڈپٹی سیکرٹری کی اسامی کو ڈپٹی سیکرٹری ڈسپلن II میں تبدیل کر دیا گیا ۔اس نئی اسامی کے تحت ڈپٹی سیکرٹری ڈسپلن II جوائنٹ سیکرٹری ڈسپلن کے ماتحت کام کریں گے ۔ قبل ازیں ڈسپلن ونگ میں صرف ایک ڈپٹی سیکرٹری کی اسامی موجود تھی۔