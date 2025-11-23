عمرا ن سے مشاورت کے بغیر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ
پشاور(آئی این پی)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات تو نہ ہو سکی تاہم بانی سے مشاورت کے بغیر ہی صوبائی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کرلیا گیا۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ کی توسیع کے معاملہ پر نئے وزرا کے ناموں کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی، سہیل آفریدی کابینہ میں نئے ناموں کی شمولیت کیلئے قریبی حلقوں اور پارٹی قیادت سے مشاورت کر رہے ہیں۔صوبائی کابینہ میں مزید 5 وزرا، 3 مشیر اور 5 معاون خصوصی شامل کیے جانے کا امکان ہے، نئے وزرا کو جنگلات ، تعمیرات و مواصلات ، اعلٰی تعلیم ، زراعت ودیگر اہم محکموں کے قلمدان تفویض کیے جائیں گے۔