جنگ 1971:تاریخ کے کئی پہلو اب بھی تحقیق کے متقاضی
مکتی باہنی اور بھارتی فوج نے 2تا ڈھا ئی لاکھ پاکستانیوں ،بنگالیوں کو شہید کیا پاکستانی فوج کا قتل میں کو ئی کردار نہ تھا ، الزام لگا کر سازش کی گئی، کرنل (ر) ظفر اقبال
اسلام آباد(خصوصی نیوزرپورٹر)پاک فوج کے سابق افسرکرنل (ر)ظفر اقبال فرخ نے 1971 کی جنگ سے متعلق گفتگو میں کہا بھارتی تربیت یافتہ گروہوں کی سرگرمیوں اور جھوٹے الزامات نے اس سانحے کی نوعیت کو مزید پیچیدہ بنایا۔ اس وقت مشرقی پاکستان رائفلز فورس میں تقریبا ً1500 جوان موجود تھے جن میں 95 فیصد بنگالی، 4 فیصد بہاری اور 1 فیصد مغربی پاکستانی شامل تھے ۔مارچ 1971 میں چٹاگانگ کے علاقے پہاڑ تلی میں مکتی باہنی نے متعدد پاکستانیوں کو نشانہ بنایا ،عام شہریوں پر حملے کیے ،جنگ کے آخری دنوں میں تعلیم یافتہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر کے اجتماعی قبریں بھی بنائی گئیں۔
مصنفہ شرمیلا بوس نے اپنی تحقیق میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض واقعات میں پاکستانی فوج کا کردار پیش کیے گئے دعوں کے برعکس تھا ۔انہوں نے کہا کہ تاریخ کے کئی پہلو اب بھی تحقیق کے متقاضی ہیں ۔ عالمی سطح پر بھارت نواز گروہ مکتی باہنی کے سفاک مظالم اور قتل عام کا الزام پاکستانی فوج پر لگا کر مکروہ سازش کی گئی۔ بھارت نے پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے ۔ 2 اور 3 مارچ 1971کی درمیانی شب مکتی باہنی نے چٹاگانگ میں پہاڑ تلی کے مقام پر سینکڑوں پاکستانیوں کا قتل عام کیا جبکہ پاکستانیوں کا کسی قتل عام میں کوئی کردار نہیں تھا ۔ مکتی باہنی اور بھارتی افواج کے دہشتگردوں کے ہاتھوں دو سے ڈھائی لاکھ پاکستانی اور بنگالی شہید ہوئے ۔