رپورٹ نے حکومت کے کرتوت واضح کر دئیے
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے حکومت کے کرتوت واضح کر دئیے۔
آئی ایم ایف کی نظر میں وفاقی حکومت کی جو حیثیت اور اوقات ہے وہ سامنے آگئی، 27ویں ترمیم کو دنیا نے دیکھ لیا۔شیخ وقاص اکرم نے دعویٰ کیا کہ بانیِ پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر غیرقانونی پابندی عائد کرکے آئین کے آرٹیکل 10 اور 14 کی صریح خلاف ورزی کی جارہی ہے اور انہیں قیدِ تنہائی میں رکھا گیا ہے ۔شیخ وقاص اکرم کا اپنے ایک بیان میں کہناتھاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بانیِ پی ٹی آئی کا خوف ہے کہ وہ احتجاج کی کال دینگے ، اسی وجہ سے ان کی قانونی ملاقاتیں روکی جارہی ہیں۔