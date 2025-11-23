مدارس میں سائنس بھی پڑھائیں
کراچی (سٹاف رپور ٹر،دنیا نیوز،این این آئی) وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جامعہ الرشید کے سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے اس ترقی پسندانہ طرز عمل کو سراہا جس کے تحت دینی اور عصری تعلیم کو یکجا کیا جا رہا ہے۔
تقریب میں جامعہ الرشید کے سرپرست مفتی عبد الرحیم، الجامعہ الغزالی کے چانسلر، پرووائس چانسلر ڈاکٹر ذیشان احمد، وائس چانسلر مفتی احسان وقار اور دیگر روحانی و تعلیمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیراعلیٰ نے دعوت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے اسے آئندہ کے علما سے خطاب کرنا اپنا اعزاز قرار دیا۔اپنے خطاب میں مراد علی شاہ نے زور دیا کہ موجودہ دور میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، ادب اور فلسفے کی تعلیم کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔