کراچی ٹیکس دینے والا شہر نہیں
کراچی(سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موو منٹ پاکستان کے چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سندھ بھر میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے چلائے جانے والے ’’اسکول میل پروگرام برائے طلبہ‘‘ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
تعلیم اور فروغ محنت کا فریضہ اللہ کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر، اپنے شہر کو ادا کرنا ہے، یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کا اسکول ہے ، جس کے لوگوں کی محنت سے پاکستان کا مستقبل بدل رہا ہے ، آج ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کے اسکولوں کو عالمی معیار تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم کراچی کی طرف دیکھتے ہیں جو دنیا بھر میں امداد کا سب سے بڑا مرکز کہلاتا ہے ، اگر اس کے اسکولوں کی یہ حالت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات نہ دین کے مطابق ہیں اور نہ ہی عقل کے ، یہ شہر نہ صرف پاکستان بنانے والوں کا مسکن ہے بلکہ پاکستان آج ان کی محنت، مشقت اور خون پسینے کی کمائی سے چل رہا ہے ۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کراچی کو صرف ٹیکس دینے والا شہر سمجھنا بند کیا جائے ، اس شہر کی کمائی کو واپس اسی شہر کی فلاح و بہبود اور اس کے اداروں پر خرچ کیا جائے گا اور لگایا جائے گا تاکہ کراچی کے بچوں کا مستقبل سنورے ۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پرایم کیوایم پاکستان کے مرکزی ذمہ داران، ٹاؤن و یوسی کے کارکنان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تقریب میں شریک تھے۔