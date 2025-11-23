مغل پورہ جلاؤ گھیراؤ کیس میں یاسمین راشدکی ضمانت منظور
پی ٹی آئی رہنماکی 3مقدمات میں درخواست ضمانت پرسماعت 27نومبر کو ہوگی
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9مئی کو تھانہ مغل پورہ کی حدود میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت منظور کر لی ۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت کی،یاسمین راشد کے وکلاء کاکہناتھاکہ اسی مقدمے میں اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزموں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے ،عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد درخواست ضمانت منظور کر لی اورایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے پررہا کرنے کا حکم جاری کردیا۔
واضح رہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 9 مئی کے تین مقدمات میں دس، دس سال قید کی سزا ہو چکی ہے جبکہ تین مقدمات میں درخواست ضمانت پرسماعت 27 نومبر کو ہوگی، یاسمین راشد جناح ہاؤس حملہ کیس میں بری بھی ہوچکی ہیں۔لاہور ہائیکورٹ میں سابق ارکان اسمبلی احمدخان بھچر اور محمد احمد چٹھہ کی نااہلی کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر کرلی گئیں ،جسٹس سلطان تنویر احمد اور جسٹس ملک اویس خالد پر مشتمل دو رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پر 26 نومبر کو سماعت کریگا۔لاہورہائیکورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں دورکنی بینچ این اے 104فیصل آباد اورپی پی 203ساہیوال میں ضمنی انتخابات روکنے کی درخواست پر سماعت کل کرے گا ۔