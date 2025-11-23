صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مغل پورہ جلاؤ گھیراؤ کیس میں یاسمین راشدکی ضمانت منظور

  • پاکستان
مغل پورہ جلاؤ گھیراؤ کیس میں یاسمین راشدکی ضمانت منظور

پی ٹی آئی رہنماکی 3مقدمات میں درخواست ضمانت پرسماعت 27نومبر کو ہوگی

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9مئی کو تھانہ مغل پورہ کی حدود میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت منظور کر لی ۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت کی،یاسمین راشد کے وکلاء کاکہناتھاکہ اسی مقدمے میں اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزموں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے ،عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد درخواست ضمانت منظور کر لی اورایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے پررہا کرنے کا حکم جاری کردیا۔

واضح رہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 9 مئی کے تین مقدمات میں دس، دس سال قید کی سزا ہو چکی ہے جبکہ تین مقدمات میں درخواست ضمانت پرسماعت 27 نومبر کو ہوگی، یاسمین راشد جناح ہاؤس حملہ کیس میں بری بھی ہوچکی ہیں۔لاہور ہائیکورٹ میں سابق ارکان اسمبلی احمدخان بھچر اور محمد احمد چٹھہ کی نااہلی کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر کرلی گئیں ،جسٹس سلطان تنویر احمد اور جسٹس ملک اویس خالد پر مشتمل دو رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پر 26 نومبر کو سماعت کریگا۔لاہورہائیکورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں دورکنی بینچ این اے 104فیصل آباد اورپی پی 203ساہیوال میں ضمنی انتخابات روکنے کی درخواست پر سماعت کل کرے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں نئی سرمایہ کاری، تعداد ریکارڈ سطح پرپہنچ گئی

عالمی مارکیٹ کے اثرات سے پاکستان میں بھی سونا مہنگا

سیمنٹ کی برآمدی آمدن 4کروڑ 26لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی

رواں ہفتے اسٹاک ایکسچینج میں معمولی بہتری ریکارڈ کی گئی

پراپرٹی ایکسپو میں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے خصوصی کانفرنس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak