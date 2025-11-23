ضمنی الیکشن ،میڈیا کیلئے ضابطہ اخلاق جاری ،نتائج پولنگ ختم ہونے کے 1گھنٹہ بعد نشرہونگے
اسلام آباد(دنیا نیوز)خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آج ضمنی انتخابات کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے ذرائع ابلاغ کیلئے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔
ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم ایک گھنٹے بعد سے نشر کرے گا، ایسے نتائج کی اشاعت ونشریات کے ہمراہ یہ واضح ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں، کسی بھی حلقے کا حتمی اور سرکاری نتیجہ صرف متعلقہ ریٹرننگ آفیسر ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔