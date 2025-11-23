صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیمہ اورعظمیٰ خان پرفردجرم عائد کرنے کیلئے سماعت 5 دسمبر کو مقرر

  • پاکستان
علیمہ اورعظمیٰ خان پرفردجرم عائد کرنے کیلئے سماعت 5 دسمبر کو مقرر

آئندہ تاریخ پرحاضری یقینی بنانے کی ہدایت، بانی کی بہنوں کے وارنٹ گرفتاری برقرار ججزکی عدم دستیابی،9مئی اور4اکتوبر احتجاج کیسزمیں سماعت بغیرپیش رفت ملتوی

 اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 4اکتوبر احتجاج کیس کی سماعت جج طاہر عباس سپرا کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کسی پیش رفت کے ملتوی کر دی گئی، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹِ گرفتاری برقرار ہیں ،کیس میں آئندہ سماعت پر ملزموں پر فردِ جرم عائد کی جائے گی ،پی ٹی آئی کارکنوں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف مقدمہ تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا تھا، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو آئندہ تاریخ پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔علاوہ ازیں جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدم دستیابی کے باعث پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 9 مئی احتجاج کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی،عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 نومبرکومقررکرتے ہوئے فریقین کو آئندہ تاریخ پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

کونٹینٹ کری ایٹر نے فوٹو شوٹ کیلئے بھنویں صاف کروا دیں

رات کو پستے کھانے سے قوتِ مدافعت میں اضافہ

ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak