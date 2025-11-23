علیمہ اورعظمیٰ خان پرفردجرم عائد کرنے کیلئے سماعت 5 دسمبر کو مقرر
آئندہ تاریخ پرحاضری یقینی بنانے کی ہدایت، بانی کی بہنوں کے وارنٹ گرفتاری برقرار ججزکی عدم دستیابی،9مئی اور4اکتوبر احتجاج کیسزمیں سماعت بغیرپیش رفت ملتوی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 4اکتوبر احتجاج کیس کی سماعت جج طاہر عباس سپرا کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کسی پیش رفت کے ملتوی کر دی گئی، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹِ گرفتاری برقرار ہیں ،کیس میں آئندہ سماعت پر ملزموں پر فردِ جرم عائد کی جائے گی ،پی ٹی آئی کارکنوں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف مقدمہ تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا تھا، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو آئندہ تاریخ پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔علاوہ ازیں جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدم دستیابی کے باعث پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 9 مئی احتجاج کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی،عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 نومبرکومقررکرتے ہوئے فریقین کو آئندہ تاریخ پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔