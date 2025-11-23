تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کرپشن رپورٹ کی تحقیقات کا مطالبہ
آئی ایم ایف کی جاری رپورٹ پرحکومت کے پا س کوئی جواب نہیں:محمد زبیر 27ویں ترمیم سے عدلیہ کی خود مختاری کمزور ہوئی:تیمورجھگڑا،پریس کانفرنس
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آئی ایم ایف رپورٹ میں سامنے آنے والی معاشی بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی نمائندے آئی ایم ایف کی رپورٹ پر اپنا مؤقف سامنے رکھیں، کسی حکومتی نمائندے نے آئی ایم ایف رپورٹ کی تردید نہیں کی ۔ آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ نے پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کی نشاندہی کی ہے جبکہ حکومت نے اس رپورٹ کو تین ماہ تک خفیہ رکھا، حکومت بتائے 5300 ارب روپے کہاں گئے ؟ ۔حکومت کے پاس آئی ایم ایف کی رپورٹ کا کوئی جواب نہیں ہے ، دنیا کا کوئی اورملک ہوتا توحکمران جماعت مستعفی ہوجاتی۔تحریک کے رہنما تیمور جھگڑا نے کہا کہ پاکستان کا مکمل معاشی اور گورننس سسٹم ایک چھوٹے مگر طاقتور طبقے کے قبضے میں ہے ، آئی ایم ایف رپورٹ کے 186 صفحات نے نیب کو بھی بے نقاب کر دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ نیب سیاسی دباؤمیں کام کرتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کی خود مختاری کمزور ہوئی، ججز کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر خطرناک اقدام ہے ، جبکہ عدالتی نظام سرمایہ کاری روک رہا ہے ۔