سرحدبندش:افغانستان کوچند ہفتوں میں 200ملین ڈالر کانقصان
تجارتی لاگت 60فیصدبڑھ گئی،پاکستان کو سمگلنگ سے سالانہ 3.4کھرب کا خسارہ ہو رہا تھا بند کیے گئے راستے سمگلنگ، اسلحہ اور دہشتگردی کیلئے استعمال ہو رہے تھے ،سرکاری ذرائع
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تجارتی بندش کے بارے میں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 11 اکتوبر 2025 کو سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ کسی فوری ردعمل کے طور پر نہیں بلکہ سرحدی اور تجارتی نظام کی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ طورخم کی بندش سے افغانستان کو ایک ماہ میں 45 ملین ڈالرنقصان ہوا۔چند ہفتوں میں مجموعی نقصان 200 ملین ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ حکام کے مطابق بند کیے گئے راستے سمگلنگ، منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو اسمگلنگ کے باعث ہر سال 3.4 کھرب روپے کا نقصان ہو رہا تھا، جبکہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے تقریبا 1 کھرب روپے مالیت کا سامان غیر قانونی طور پر واپس ملک میں داخل ہو جاتا تھا۔تجارتی بندش کے نتیجے میں افغانستان کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔
اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کی 70 سے 80 فیصدتجارت پاکستان کی بندرگاہوں اور سڑکوں پر منحصر ہے ۔ کراچی کے راستے سا مان 3 سے 4 دن میں افغانستان پہنچتا تھا، جو ایران کے راستے 6 سے 8 دن ہوگیا ۔وسطی ایشیائی راستوں سے سامان کو 30 دن سے زائدلگ رہے ہیں۔ 5 ہزار سے زائد ٹرک سرحدوں پر پھنس گئے اور افغانستان سے آنے والی فصلیں ضائع ہوگئیں۔ایران کے راستے تجارتی لاگت 50 سے 60 فیصدبڑھ گئی اور ہر کنٹینر پر 2,500 ڈالراضافی خرچ آیا۔افغانستان کی 50 فیصد سے زیادہ ادویات پاکستان کے راستے آتی تھیں، جس کی ترسیل متاثر ہوئی۔حکام کے مطابق تجارتی بندش سے عام پاکستانی کی روزمرہ ضروریات پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑا کیونکہ افغانستان سے آنے والا زیادہ تر سامان لگژری اشیا پر مشتمل تھا۔سرحدی پابندیوں کے بعد اسمگلنگ سے وابستہ 200,000 سے زائد افرادکی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تجارتی بندش سے سرحدی نظم و نسق بہتر ہوگا، سمگلنگ میں کمی آئے گی اور پاکستان کو آئندہ 5 سے 10 سال میں اس کے مثبت اثرات حاصل ہوں گے ۔