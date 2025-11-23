فیصل آباد فیکٹری دھما کا:زخمی چل بسا، ہلاکتیں 21ہوگئیں
5 افرادنازک حالت میں زیرِ علاج ، خاندان کے 7 افرادبھی جاں بحق ہوئے محکمہ لیبرنے مبینہ بھاری نذرانہ لیکر فیکٹری کوبطور دکان رجسٹرڈ کیا ،تجدیدبھی کی
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے ،آئی این پی )فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں فیکٹری میں کیمیکل کنٹینرز کے پھٹنے سے دھماکے کا ایک زخمی دم توڑ گیا ،21 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوگئی جبکہ فیکٹری دھماکے میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کی بڑی غفلت سامنے آگئی، بھاری نذرانہ لیکر 2020 میں فیکٹری کو بطور دکان رجسٹرڈ کیا گیا اوردسمبر 2024 میں رجسٹریشن تجدید میں بھی بطور دکان ہی تجدید کردی گئی ۔دھماکے سے مرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اورخواتین کی ہے جبکہ 5 افرادنازک حالت میں ہسپتال زیرِ علاج ہیں۔ دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی جاں بحق ہوئے جن میں میاں بیوی اور دو بچے شامل ہیں۔ لواحقین کے مطابق تمام افراد گھر میں سو رہے تھے ، دھماکا ہوا تو پوری عمارت ان پر آ گری۔ واقعہ کے بعد علاقہ مکین غم سے نڈھال ہیں۔پولیس نے فیکٹری مالک اور منیجر سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا۔ دھماکے کے بعد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں ۔
ڈی جی انڈسٹریز کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ منظر عام پر آچکی ہے جسکے مطابق دھماکا گیس سلنڈر لیکیج ،شاٹ سرکٹ اور کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہوا ،تاہم جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ سرکاری محکموں کی غفلت سے قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ دھماکے پرسول ڈیفنس کی جانب سے لیبر ڈیپارٹمنٹ اور محکمہ لیبر کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جارہا ہے ۔فیکٹری دھماکے سے متعلق بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ لیبر ڈیپارٹمنٹ نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا مبینہ طور پر بھاری نذرانہ لے کر فیکٹری کو بطور دکان رجسٹرڈ کیا جو لیبر ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔ 2024 میں رجسٹریشن کی تجدید بھی کی گئی مگر اس وقت بھی فیکٹری ایکٹ کے تحت رجسٹریشن نہیں کی گئی ، حفاظتی اقدامات کو بھی نظر انداز کردیا گیا ۔معاملے سے متعلق سوال کے جواب میں ڈی جی لیبر اُم ِ کلثوم نے واضح موقف اختیار کرنے کے بجائے اسکا ذمہ دارضلعی انتظامیہ کو ٹھہرا دیا، تاہم رجسٹریشن سے متعلق سوال کے جواب میں ڈائریکٹر لیبر ایسٹ غضنفر شاہ نے تسلیم کیا کہ فیکٹری بطور دکان رجسٹرڈ ہے ۔