پختونخوا :ڈیجیٹل پیمنٹس ایکٹ منظور، اضافی چارجز لینا ممنوع

  پاکستان
پختونخوا :ڈیجیٹل پیمنٹس ایکٹ منظور، اضافی چارجز لینا ممنوع

خیبرپختونخوا ڈیجیٹل معیشت کیلئے قانونی فریم ورک متعارف کرانے والا پہلا صوبہ بن گیا عوامی سہولت کیلئے بازاروں میں پبلک وائی فائی اور دیگر ڈیجیٹل خدمات فراہم کی جائینگی

پشاور (بیورو رپورٹ، نیوز ایجنسیاں ) خیبرپختونخوا میں ڈیجیٹل پیمنٹس ایکٹ 2025کی منظوری دے دی گئی جس کے تحت ڈیجیٹل ادائیگی پر صارف سے اضافی چارجز لینا ممنوع ہوگا۔عوامی سہولت کیلئے بازاروں میں پبلک وائی فائی اور دیگر ڈیجیٹل خدما ت فراہم کی جائیں گی ۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے ڈیجیٹل پیمنٹس ایکٹ 2025 کی منظوری دی جس کے بعد بل کابینہ کی منظوری کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔اس قانون کے نفاذ سے خیبرپختونخوا ڈیجیٹل معیشت کے لیے قانونی فریم ورک متعارف کرانے والا پہلا صوبہ بن گیا۔

قانون کے تحت حکومت، کاروبار اور سروس سیکٹرز میں QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگی لازمی ہوگی اور رجسٹر ہونے والے کاروباروں پر دو سال تک ڈیجیٹل پیمنٹس سے کوئی نیا سیلز ٹیکس نہیں لگے گا۔ڈیجیٹل ادائیگی پر صارف سے اضافی چارجز لینا ممنوع ہوگا اور انکار کرنے والا کاروبار قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز سے شفافیت، سہولت اور مالی تحفظ میں اضافہ ہوگا ۔ تعلیمی نصاب میں ڈیجیٹل خواندگی شامل ہوگی اور آن بورڈنگ کے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کے پی ملک میں کیش لیس معیشت کا ماڈل بن کر وفاق اور دیگر صوبوں کیلئے رہنمائی فراہم کرے گا ۔

