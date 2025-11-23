صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 129،حربوں کے باوجود انتظامیہ اور ن لیگ کے ہاتھ پیر پھول گئے :حماد اظہر

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی)پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے این اے 129 میں ووٹرز کو ان کے مقامی پولنگ سٹیشن سے دور پولنگ سٹیشنز میں ووٹ ڈالنے کے لئے منتقل کیا گیا۔۔۔

 ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ اور ن لیگ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں۔اپنے ایکس بیان میں انہوں نے کہا این اے 129 کے محترم پریذائیڈنگ افسران اور انتخابی عملہ!ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے لیکن جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، وہ اپنے لئے تو استثنیٰ ڈھونڈ رہے ہیں، بیرونِ ملک جائیدادیں خرید رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کو وہاں منتقل کر رہے ہیں، آپ کو غیر آئینی اقدامات میں دھکیل کر یہ خود رفوچکر ہو جائیں گے ۔ خبردار رہئے ،کسی گھس بیٹھیے کے کہنے پر کوئی غیر قانونی قدم اٹھا کر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں،فرض ایک مقدس امانت سمجھ کر پورا کریں ۔

