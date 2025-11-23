چودھری پرویزالٰہی سے نومنتخب ارکان پنجاب بار کونسل کی ملاقات
لاہور(سیاسی نمائندہ)صدرپاکستان تحریک انصاف چودھری پرویزالٰہی سے نومنتخب ارکان پنجاب بار کونسل نے گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔
پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر عمیر نیازی بھی ان کے ساتھ موجودتھے ۔نومنتخب ارکان پنجاب بار کونسل نے بار الیکشن میں بھرپور سپورٹ پر چودھری پرویزالٰہی کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری پرویزالٰہی نے تمام ارکان کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری پرویزالٰہی نے کہا کہ تمام پارٹی رہنما اور وکلاء ونگ یکجان ہو کر پاکستان کی سلامتی کیلئے مل کر چلیں اور دل و جان سے کام کریں۔