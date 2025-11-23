کروڑوں کمانیوالے بیوٹی کلینکس کی بڑی تعداد ٹیکس نادہندہ
ڈویژنل کمشنرز کو دسمبر تک سروے ،رجسٹریشن مکمل کرنے کے احکامات جاری کلینکس کی رجسٹریشن ، ای آئی ایم سسٹم سے منسلک کیا جائیگا:پنجاب ریونیو اتھارٹی
لاہور (آئی این پی)پنجاب میں سالانہ کروڑوں روپے کمانے والے بیوٹی کلینکس کی بڑی تعداد ٹیکس نادہندہ نکلی۔چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال کی زیرصدارت اجلاس میں بیوٹی کلینکس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کیلئے سروے ٹیموں کو مزید فعال کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام ڈویژنل کمشنرز کو دسمبر تک سروے اور رجسٹریشن مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ۔ ترجمان پی آر اے کے مطابق بیوٹی کلینکس کی بڑی تعداد سالانہ کروڑوں روپے کمانے کے باوجود سرکاری خزانے میں ٹیکس ادا نہیں کر ر ہی ، سروے کے دوران بیوٹی کلینکس کی باقاعدہ رجسٹریشن اور ای آئی ایم سسٹم سے منسلک کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق افسروں کی قلت پر قابو پانے کیلئے مزید انفورسمنٹ افسروں کو فیلڈ میں تعینات کیا جا رہا ہے ،پنجاب ریونیو اتھارٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے قوانین میں ترامیم اور انتظامی سٹرکچر پر کام جاری ہے ۔