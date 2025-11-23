صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کرے گا

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ پرکل سے شروع ہونیوالے ہفتے میں 6 ڈویژن بینچز فوجداری، سول اور کمرشل اپیلوں پر سماعت کرینگے۔۔۔

حکم امتناعی، ضمانت، حبس بے جا، اندراج مقدمہ، جائیداد سمیت کیسز کی 25 سنگل بینچ سماعت کرینگے ،چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا ،جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس کمرشل نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا،جسٹس حسن نواز مخدوم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس ریفرنسز پر سماعت کرے گا،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نیب اور انسداد دہشت گردی کیسز کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔

