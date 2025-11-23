صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایف سی ایوارڈ ضم اضلاع کو قابل تقسیم پول میں شامل کیا جائے ، مزمل اسلم

  • پاکستان
این ایف سی ایوارڈ ضم اضلاع کو قابل تقسیم پول میں شامل کیا جائے ، مزمل اسلم

پشاور (بیورو رپور ٹ) مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے 11ویں این ایف سی ایوارڈ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضم شدہ اضلاع کا مالیاتی انضمام قابلِ تقسیم پول میں شامل کیا جائے۔۔۔

 کیونکہ اس وقت یہ اضلاع وفاقی حکومت کی خصوصی گرانٹس پر چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے بوجھ صوبوں پر منتقل ہوگا جبکہ وفاق کو ریلیف ملے گا امید ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تحفظات بھی دور ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ  صوبوں کے درمیان افقی تقسیم کے فارمولے آبادی، ریونیو، غربت اور ریورس آبادی کو بہتر یا ازسرِنو تشکیل دینے کی ضرورت ہے ، نئے این ایف سی میں موسمیاتی تبدیلی، آبی وسائل، آبادی پر کنٹرول، صوبائی ریونیو میں اضافہ اور ہیومن ڈیوپلپمنٹ انڈیکس جیسے عوامل کو بھی شامل کیا جانا چا ہئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پریانکا چوپڑا نے کزن پرینیتی کے نومولود بیٹے کے لیے تحفہ بھجوادیا

ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت کل سماعت کیلئے مقرر

صرف اٹھارہ برس کی عمر میں دنیا کو فتح کر نا سیکھا :عاطف اسلم

بچاؤ مجھے بچاؤ یمنیٰ زیدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

طلحہ انجم کا انٹرویو،نادیہ خان کی ارنب گواسوامی سے تشبیہ

گھریلو تنازعات :فیروز خان کا موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak