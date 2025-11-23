این ایف سی ایوارڈ ضم اضلاع کو قابل تقسیم پول میں شامل کیا جائے ، مزمل اسلم
پشاور (بیورو رپور ٹ) مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے 11ویں این ایف سی ایوارڈ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضم شدہ اضلاع کا مالیاتی انضمام قابلِ تقسیم پول میں شامل کیا جائے۔۔۔
کیونکہ اس وقت یہ اضلاع وفاقی حکومت کی خصوصی گرانٹس پر چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے بوجھ صوبوں پر منتقل ہوگا جبکہ وفاق کو ریلیف ملے گا امید ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تحفظات بھی دور ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے درمیان افقی تقسیم کے فارمولے آبادی، ریونیو، غربت اور ریورس آبادی کو بہتر یا ازسرِنو تشکیل دینے کی ضرورت ہے ، نئے این ایف سی میں موسمیاتی تبدیلی، آبی وسائل، آبادی پر کنٹرول، صوبائی ریونیو میں اضافہ اور ہیومن ڈیوپلپمنٹ انڈیکس جیسے عوامل کو بھی شامل کیا جانا چا ہئے ۔