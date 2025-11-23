ایبٹ آباد، کرک، درہ آدم خیل میں ٹریفک حادثات، 13 افراد جاں بحق، 14 زخمی
ایبٹ آباد میں بریک فیل ہونے پر مسافر وین کھا ئی میں گرگئی ، 2خواتین سمیت 6افراد چل بسے کرک انڈس ہائی وے پر حادثہ میں 6افراد جاں بحق ، 14زخمی ،درہ آدم خیل میں کار الٹنے سے خاتون دم توڑ گئی
ایبٹ آباد ،پشاور (نمائندہ خصوصی، بیورورپورٹ ) ایبٹ آباد اور کرک میں دو الگ الگ ٹریفک حادثات میں10افراد جاں بحق اور 14زخمی ہو گئے ،زخمیوںمیں دو خواتین بھی شامل ہیں ،لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔ پہلا حادثہ ایبٹ کے نواحی علاقے برن گلی گاؤں کے کھڑی مقام پر ہفتہ کی صبح 8بج کر 30منٹ پر پیش آیا جب مسافروں سے بھری کیری ڈبہ وین بریک فیل ہونے کے باعث ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گری۔
گاڑی برن گلی سے ایبٹ آباد کی طرف جا رہی تھی کہ کھڑی کے مقام پر اچانک بریک فیل ہو گئے اور وین سیدھی گہری گھائی میں جا گری۔حادثہ کے نتیجہ میں دو خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ۔ جاں بحق ہونیوالوں میں ماریہ دختر شبیرعمر 25 سال،فاطمہ دختر سرورعمر 34 سال،ذ والفقار عرف پپو ولد حسین عمر 45 سال، زبیر ولد ذوالفقارعمر 23 سال،یاسر ولد خلیل عمر 38 سال اور اختر ولد نامعلوم عمر 35 سال شامل ہیں ۔ مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں نے پانچ لاشوں اور ایک زخمی شخص کو ندی سے نکالا ۔ لاشوں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ زخمی ہونیوالا شخص راستے میں دم توڑ گیا۔ ادھر کرک میں انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثہ کے نتیجہ میں 4 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوگئے۔
ریسکیو 1122 عملہ کے مطابق تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتا ئی جا تی ہے ۔جاں بحق ہونیوالوںمیں عاکف جنید خان سکنہ پشاور، اویس سکنہ پشاور، ذوالفقار سکنہ پشاور شامل ہیں جبکہ چوتھے جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی۔زخمیوں میں رمضان سکنہ ضلع لیہ، ثمر عباس سکنہ بھکر، مسماۃ "ع" زوجہ صابر خان سکنہ پشاور، شہزاد سکنہ راولپنڈی، محمد عرفان سکنہ بھکر، احسان سکنہ کوہاٹ، شعیب سکنہ بھکر، تنویر سکنہ بھکر، عامر سکنہ پشاور ، غلا م اکبر سکنہ بھکر، ملازم حسین سکنہ کوٹ ادو ، فیاض سکنہ بھکر، انعام سکنہ ضلع نوشہرہ شامل ہیں ،ریسکیو ذرائع کے مطابق درہ آدم خیل آخوروال آزادی میلہ حاجی الیاس حجرہ کے قریب موڑ پر کار الٹ گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا،حادثہ تیزرفتاری کی وجہ سے پیش آیا،زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔