آئینی عدالت کے حامی ہیں:پاکستان بار، سپریم کورٹ بار
ججز تقرری سمیت تمام عمل بغور دیکھ رہے ،ضرورت پڑنے پر تحفظات ظاہر کرینگے کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے :اعلامیہ
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 27ویں ترمیم سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا دونوں بار باڈیز 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہیں، اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمیشہ قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، اداروں کی بالادستی اور آئین کی پاسداری کے لیے کھڑی رہی ہیں۔ اپنے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں افراتفری اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ، یہ عناصر اکثر بیانات جاری کرتے ہیں جو ملک کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ہوتے ہیں۔
غیر منتخب افراد کے بیانات کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے، یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ غیر منتخب افراد کی کوششیں جلد ناکام ہوں گی، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن صرف قومی مسائل پر اداروں کی جانب سے بیانات جاری کرنے کے لیے ہیں۔اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انفرادی یا اقلیتی بیانات پورے قانونی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے ،قانونی برادری قانون کی بالادستی اور آئین پاکستان کی پاسداری کے ساتھ کھڑی ہے ، دونوں بار باڈیز 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہیں۔اس ترمیم کے تحت صوبوں کی مساوی نمائندگی کے ساتھ آئینی اور سیاسی معاملات کی سماعت ممکن ہوگی،اِس اقدام سے عوامی مقدمات بروقت سپریم کورٹ میں مقرر اور فیصلہ کیے جا سکیں گے ، ججز کی تقرری سمیت تمام عمل کو بغور دیکھ رہے ہیں۔پاکستان اور سپریم کورٹ بار اعلامیہ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ضرورت پڑنے پر اپنے تحفظات اور شکایات جنرل ہاؤسز کے فیصلوں اور قراردادوں کے ذریعے ظاہر کریں گے ۔