بھارت افغانستان نئی راہ و رسم بڑے علاقائی کھیل کا حصہ؟
جھکاؤ زیادہ دیر چلتا نہیں نظر آتا،بھارت پر بعض عالمی قوتوں کا دباؤ آ سکتا
(تجزیہ:سلمان غنی)
افغانستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی قربتیں غیر معمولی نہیں، حال ہی میں افغان وزیر صنعت و تجارت نور الدین کا نئی دہلی جانا ،اس سے پہلے وزیر خارجہ ملا متقی کا ایک ہفتہ کا دورہ بھارت اور دونوں وزراء کی بھارت سے سرمایہ کاری، تجارت اور ترسیلات کیلئے مشاورت خطہ میں افغانستان کی بدلتی حکمت عملی کا شاخسانہ ہے اور اب یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ تجارتی عمل کو موثر بنانے کیلئے ایئر فریٹ آپریشن کو بحال کیا جا رہا ہے ،جس کے تحت کابل، دہلی اور امرتسر روٹس پر پروازیں جلد شروع ہوں گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن طالبان کو بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کرائے کے قاتل قرار دیتے نظر آتے تھے ، اور وہ طالبان جن کا بیانیہ کابل پر بھارتی ایجنٹ حکومت کا رہا ہے آج وہ باہمی شیروشکر نظر آ رہے ہیں۔یہ رویہ پاکستان کے پالیسی سازوں اور عوام دونوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے ۔سفارتی محاذ پر گہری نظر رکھنے والے اس سارے عمل کو صرف دوطرفہ مفادات تک محدود نہیں کرتے بلکہ وہ بھارت اور افغان طالبان کے درمیان نئی راہ و رسم کو ایک بڑے علاقائی کھیل کا حصہ قرار دیتے نظر آ رہے ہیں۔
اگر پاکستان کی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی پالیسی اور اقدامات پر افغان انتظامیہ معترض ہے تو پھر پاکستان اس حوالہ سے یکسو ہے کہ ہمیں اپنے قومی مفادات اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے ۔اگر افغانستان بدلا بدلا نظر آ رہا ہے تو پاکستان کو اپنے موقف میں ٹھہراؤ، اپنی سکیورٹی لائن میں مضبوطی اور اپنی سفارتکاری پر اعتماد کرنا ہوگا۔ بھارت بنگلہ دیش کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال چاہتا ہے ،لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ پاکستان اب بھی افغانستان کیلئے سب سے بڑا زمینی و تجارتی راستہ ہے اور افغان معیشت کا بڑا حصہ پاکستانی سرحدی راستوں پر منحصر ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کابل واقعتاً نئی دہلی کے زیراثر آ گیا تو پاکستان دوطرفہ دباؤ میں ہوگا ،مغرب میں افغانستان اور مشرق میں بھارت ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی گیند طالبان کے کورٹ میں ہے ۔ ایک طرف وہ خود مسلم بھائی چارے ، اسلامی یکجہتی پر بات کرتے ہیں تو دوسری جانب ان کے ملے جلے اقدامات نے ان کی بدنیتی کو بے نقاب کردیا ہے ۔لہٰذا ان کا بظاہر کوئی بس نہیں باوجود اس امر کہ ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے لیکن ان کا یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آتا ،اس لئے کہ بھارت پر بھی بعض عالمی قوتوں کا دباؤ آ سکتا ہے ۔