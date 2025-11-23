صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا حکومت ہٹانے سے مسائل مزید بڑھیں گے :تھنک ٹینک

  • پاکستان
پختونخوا حکومت ہٹانے سے مسائل مزید بڑھیں گے :تھنک ٹینک

سیاسی بحران پیدا نہ کیا جائے :حسن عسکری، ریاست کبھی سرنڈر نہیں کرتی:سلمان غنی گورنر راج لگانا مشکل:مجیب الرحمن ،مولانا اپوزیشن اتحاد کے سربراہ بن سکتے :رسول بخش

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں گورنر راج لگانا ہے تو لگالیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہاں پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے لہذا مقبولیت والی حکومت کوہٹانے سے مسائل مزید بڑھ جائیں گے ، اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران پیدا نہ کیا جائے ، سیاسی تناؤ میں اضافہ سیاسی عدم استحکام کا باعث ہو سکتا ہے ۔دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ وزیراعظم نے ملاقات میں خود کہا ہے کہ بڑے ایشوز پر اتفاق رائے اور مذاکرات کے ذریعے بات ہو گی، پی ٹی آئی قیادت سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، وہ سمجھتے ہیں راستے وہیں سے نکلیں گے جہاں سے وہ پہلے برسراقتدار پہنچے تھے ،عمران خان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور جن سے کرنا چاہتے ہیں ان کاخیال تھا کہ دباؤ کے ذریعے ان کو سرنڈر کر لیں گے لیکن یاد رکھیں ریاست کبھی سرنڈر نہیں کرتی۔

معروف تجزیہ کار مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ خیبرپختونخوا سے پیپلزپارٹی کے مقرر کردہ گورنر کو ہٹانا مشکل ہے ، سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر فیصل کریم کنڈی کو گورنر شپ سے ہٹانے کی ہوائی اڑائی گئی، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں گورنر راج لگانا مشکل امر ہے ۔خیبرپختونخوا میں گورنر راج لگایا بھی گیا تو نقصان وفاقی حکومت کو پہنچے گا۔ اس وقت وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پر جو سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں، موجودہ بیانات سے لگتا ہے وہ معاملات بات چیت کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے کی آفر ملتی ہے تو مولانا قبول بھی کرسکتے ہیں،کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے تحریکوں کو لیڈ کیا، پی ڈی ایم کی سربراہی لی تھی،مولانا چاہتے ہیں پاکستان میں آئین،قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو،جمہوریت حقیقی معنوں میں نافذ ہو،ممکن ہے مزاحمت کا جھنڈٖا پھر سے اٹھا لیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سیریز : پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرادیا

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز:شاہینز اور بنگلہ دیش آج فائنل میں مدمقابل

ایشیز سیریز:پرتھ ٹیسٹ 2روزمیں ختم، آسٹریلیا کامیاب

ون ڈے سیریز :نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کردیا

گوہاٹی ٹیسٹ:جنوبی افریقہ کے 6وکٹوں کے نقصان پر 247رنز

ٹریوس ہیڈ کی ایشز کرکٹ کی تاریخ میں دوسری تیز ترین سنچری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak