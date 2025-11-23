پختونخوا حکومت ہٹانے سے مسائل مزید بڑھیں گے :تھنک ٹینک
سیاسی بحران پیدا نہ کیا جائے :حسن عسکری، ریاست کبھی سرنڈر نہیں کرتی:سلمان غنی گورنر راج لگانا مشکل:مجیب الرحمن ،مولانا اپوزیشن اتحاد کے سربراہ بن سکتے :رسول بخش
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں گورنر راج لگانا ہے تو لگالیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہاں پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے لہذا مقبولیت والی حکومت کوہٹانے سے مسائل مزید بڑھ جائیں گے ، اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران پیدا نہ کیا جائے ، سیاسی تناؤ میں اضافہ سیاسی عدم استحکام کا باعث ہو سکتا ہے ۔دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ وزیراعظم نے ملاقات میں خود کہا ہے کہ بڑے ایشوز پر اتفاق رائے اور مذاکرات کے ذریعے بات ہو گی، پی ٹی آئی قیادت سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، وہ سمجھتے ہیں راستے وہیں سے نکلیں گے جہاں سے وہ پہلے برسراقتدار پہنچے تھے ،عمران خان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور جن سے کرنا چاہتے ہیں ان کاخیال تھا کہ دباؤ کے ذریعے ان کو سرنڈر کر لیں گے لیکن یاد رکھیں ریاست کبھی سرنڈر نہیں کرتی۔
معروف تجزیہ کار مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ خیبرپختونخوا سے پیپلزپارٹی کے مقرر کردہ گورنر کو ہٹانا مشکل ہے ، سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر فیصل کریم کنڈی کو گورنر شپ سے ہٹانے کی ہوائی اڑائی گئی، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں گورنر راج لگانا مشکل امر ہے ۔خیبرپختونخوا میں گورنر راج لگایا بھی گیا تو نقصان وفاقی حکومت کو پہنچے گا۔ اس وقت وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پر جو سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں، موجودہ بیانات سے لگتا ہے وہ معاملات بات چیت کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے کی آفر ملتی ہے تو مولانا قبول بھی کرسکتے ہیں،کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے تحریکوں کو لیڈ کیا، پی ڈی ایم کی سربراہی لی تھی،مولانا چاہتے ہیں پاکستان میں آئین،قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو،جمہوریت حقیقی معنوں میں نافذ ہو،ممکن ہے مزاحمت کا جھنڈٖا پھر سے اٹھا لیں۔