امریکی رپورٹ میں پاکستان کی فتح سے بھارت دباؤ کا شکار
جے رام رمیش نے رپورٹ کو بھارتی قیادت کے بیانیے کیلئے دھچکا قرار دیا کانگریس رپورٹ نے بھارت کی فوجی ناکامی ،حکومت کی کمزوری واضح کر دی
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)امریکی کانگریس کی حالیہ رپورٹ میں معرکہ حق کے دوران پاکستان کی عسکری کامیابی کو تسلیم کیا گیا جس پر بھارت میں سیاسی حلقوں اور اپوزیشن رہنماوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے ۔ کانگریس رپورٹ نے بھارت کی فوجی ناکامی اور عوام کے سامنے حکومت کی کمزوری واضح کر دی ۔رپورٹ کے مطابق پہلگام میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا اور پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے اپنے اہداف حاصل کیے۔ بھارتی اپوزیشن رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ رپورٹ بھارتی قیادت کے بیانیے اور سفارتی کارکردگی پر سوال اٹھاتی ہے اور عالمی سطح پر بھارت کے موقف کو نقصان پہنچاتی ہے۔
جے رام رمیش کے مطابق رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا اور سات بھارتی طیارے تباہ کیے جس سے پاک فوج کی فتح کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ انہوں نے مودی سے کہا کہ بھارتی شکست پر اپنی خاموشی توڑیں اور عوام کے سامنے موقف واضح کریں۔رپورٹ کے بعد بھارت میں سیاسی مباحثہ گرم ہو گیا اور اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے ۔ رپورٹ میں عالمی سطح پر پہلگام حملے کو انتہا پسندانہ حملہ قرار دینے کا ذکر بھی شامل ہے جسے جے رام رمیش نے بھارت کے بیانیے کے لیے دھچکا قرار دیا۔