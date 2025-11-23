صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی نے جو ڈسکہ میں کیا ہم نہیں کرینگے :افنان اللہ

2018 میں جو دھاندلی کی گئی اسکا ساری دنیا کو علم،آر ٹی ایس کس نے بٹھایا؟ فارم 47 نہ چلا تو ہم جیتیں گے :شفیع جان، ٹونائٹ ود ثمرعباس میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)مسلم لیگ ن کے سینیٹر افنان اللہ نے دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جو کام تحریک انصاف نے ڈسکہ میں کیا تھا وہ ہم نہیں کریں گے ،سہیل آفریدی نے قتل کرنے کی دھمکی دی ،یہ زبان وزیراعلیٰ کے پی استعمال  کررہے ہیں،پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی ،عمران خان کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے ، وہ کیا تھا؟،آر ٹی ایس سسٹم کس نے بٹھایا تھا؟،2018 میں جو دھاندلی کی گئی،اس کا ساری دنیا کو علم ہے ،میں نے خود 2018 کا الیکشن لڑا تھا،مجھے پتا ہے کس طرح انہوں نے فارم 47 تبدیل کرکے نتائج نکالے تھے ،کراچی میں تحریک انصاف کی دو سیٹیں تھیں، دھاندلی کرکے 15 سیٹیں دلوا دی گئی تھیں،جب تحریک انصاف کے لوگ دھاندلی کرکے جیتے تھے تو بڑے خوش تھے ۔وزیراعلیٰ پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے کہا الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے چیزوں میں ردوبدل کیا،این اے 129 سے میاں عثمان کو اٹھالیا گیا ،اس کے علاوہ ہمارے 10کارکنوں کا اٹھایا گیا ہے ، لاہور میں تحریک انصاف کے جو لوگ اثرورسوخ رکھتے ہیں ،ان کو اٹھالیا جاتا ہے ،اس کے برعکس کے پی میں کیپٹن (ر)صفدر پہلے دن سے انتخابی مہم چلارہے ہیں، ہم نے لیول پلیئنگ فیلڈٖا ن کو دی ہوئی ہے ، لاہور میں اگرفارم 47 نہ چلا تووہاں سے ہم الیکشن جیتیں گے ۔

