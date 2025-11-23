صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی ہمیں پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں : عظمیٰ

  • پاکستان
جیلوں میں قیدیوں کی ملاقاتیں کروانے سے وزیراعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی:وزیراطلاعات پنجاب

لاہور (نیوزایجنسیاں)وزیر اطلاعات پنجاب عظمی ٰبخاری نے کہا ہے کہ جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیراعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں،وزیراعلیٰ پنجاب کبھی بھی کسی سرکاری افسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتیں،وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ہمیں  قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں،سہیل آفریدی 9مئی کے سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوکر جلسے کرتے اورسرکاری افسروں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی، جیل سپرنٹنڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہے ،جیل حکام قیدی کے عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کرواتے اورملاقاتیوں کے نام قیدی کی طرف سے دئیے جاتے ہیں۔انہوں نے مزید کہااگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی اس کی ملاقات نہیں کرواسکتے ،بانی پی ٹی آئی سے ہفتے میں دو دن ملاقاتیں ہوتی ہیں،اب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلا کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 189ملاقاتیں ہوچکی ہیں۔انہوں نے کہاکہ بشریٰ بی بی کے اہلخانہ کی ملاقاتیں اس سے الگ ہیں،پھر بھی ہر ہفتے جیل کے باہر جلسہ کیا جاتا ہے ۔ 

